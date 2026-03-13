買房最怕踩雷！台南房產爭議231件 建材設備不符居冠

台南不動產糾紛攀升，民眾購屋前務必審閱契約。（記者洪瑞琴攝）

房地產交易金額高、契約內容複雜，稍有疏忽就可能引發糾紛。南市政府近期盤點房地產與租屋消費爭議案件，提醒民眾在購屋或租屋前務必詳閱契約條款、確認相關權利義務，透過資訊透明與條款明確，降低交易風險。

依市府法制處統計，去（2025）年台南市不動產買賣消費爭議案件，以「建材設備不符」最多，共65件；其次為「施工瑕疵」61件、「交屋遲延」54件、「建商倒閉」32件，以及「隱瞞重要資訊」19件，5大類型合計231件。相關案件多與契約內容、施工品質或交屋時程認知落差有關，民眾購屋前應審慎評估建商信譽及履約能力，並善用契約審閱權，詳細確認條款內容。

在租屋市場方面，常見爭議則集中在押金返還或抵充問題，共39件；其次為水電、瓦斯與管理費負擔爭議20件，以及房東限制房客申請租屋補助19件，另包括提前終止租約、房屋點交與返還等相關糾紛。

法制處提醒，承租人在簽約前應確認租金、押金、電費計算方式及修繕責任等條款，入住時可拍照存證並製作點交紀錄，以避免日後產生爭議。

此外，申請租屋補助是房客的法定權利，不需經房東同意，出租人不得以此為由限制申請或藉機調漲租金。若遇相關情形，民眾可向主管機關反映尋求協助。

地政局長陳淑美表示，不動產交易涉及金額龐大且專業性高，房市資訊透明格外重要。民眾若有購屋計畫，可先透過內政部「不動產交易實價查詢服務網」，查閱建案契約備查內容與周邊實價登錄行情，作為判斷市場價格與交易條件的重要參考。

南市2025年常見消費爭議原因統計表。（圖南市地政局提供）

預防購屋風險須知。（圖由南市地政局提供）

