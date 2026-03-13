為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    買房最怕踩雷！台南房產爭議231件 建材設備不符居冠

    2026/03/13 15:05 記者洪瑞琴／台南報導
    台南不動產糾紛攀升，民眾購屋前務必審閱契約。（記者洪瑞琴攝）

    台南不動產糾紛攀升，民眾購屋前務必審閱契約。（記者洪瑞琴攝）

    房地產交易金額高、契約內容複雜，稍有疏忽就可能引發糾紛。南市政府近期盤點房地產與租屋消費爭議案件，提醒民眾在購屋或租屋前務必詳閱契約條款、確認相關權利義務，透過資訊透明與條款明確，降低交易風險。

    依市府法制處統計，去（2025）年台南市不動產買賣消費爭議案件，以「建材設備不符」最多，共65件；其次為「施工瑕疵」61件、「交屋遲延」54件、「建商倒閉」32件，以及「隱瞞重要資訊」19件，5大類型合計231件。相關案件多與契約內容、施工品質或交屋時程認知落差有關，民眾購屋前應審慎評估建商信譽及履約能力，並善用契約審閱權，詳細確認條款內容。

    在租屋市場方面，常見爭議則集中在押金返還或抵充問題，共39件；其次為水電、瓦斯與管理費負擔爭議20件，以及房東限制房客申請租屋補助19件，另包括提前終止租約、房屋點交與返還等相關糾紛。

    法制處提醒，承租人在簽約前應確認租金、押金、電費計算方式及修繕責任等條款，入住時可拍照存證並製作點交紀錄，以避免日後產生爭議。

    此外，申請租屋補助是房客的法定權利，不需經房東同意，出租人不得以此為由限制申請或藉機調漲租金。若遇相關情形，民眾可向主管機關反映尋求協助。

    地政局長陳淑美表示，不動產交易涉及金額龐大且專業性高，房市資訊透明格外重要。民眾若有購屋計畫，可先透過內政部「不動產交易實價查詢服務網」，查閱建案契約備查內容與周邊實價登錄行情，作為判斷市場價格與交易條件的重要參考。

    南市2025年常見消費爭議原因統計表。（圖南市地政局提供）

    南市2025年常見消費爭議原因統計表。（圖南市地政局提供）

    預防購屋風險須知。（圖由南市地政局提供）

    預防購屋風險須知。（圖由南市地政局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播