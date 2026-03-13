為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    馬公第三漁港淪為老舊漁船墳場 澎湖縣府將祭重罰

    2026/03/13 15:02 記者劉禹慶／澎湖報導
    瑞豐富號漁船年後斷纜，呈現半沉沒傾斜。（記者劉禹慶攝）

    馬公第三漁港每日漁船出入頻繁，船席位嚴重不足，但卻傳出部分船席遭老舊漁船長期佔用，影響其他船隻泊靠權利，並屢傳沉沒污染案件，今天再傳出停航多年的CT4漁船瑞豐富號傾斜半沉沒；澎湖縣政府決定祭出重罰，限期內未清除，就代位清除，並向船主索償600萬元。

    先前曾半沉沒傳出漏油危機的瑞豐富號漁船，農曆年後又傳出斷纜，導致傾斜半沉沒，還好油艙內儲油已被抽空，但旁邊停泊的船隻，紛紛雇請吊車調離現場，避免遭到池魚之殃。

    馬公第三漁港船席不足亂象已久。雖依漁港法規定，中央已有訂定發布「漁港管理費收費類目及費率標準」並自2001年起施行，但澎湖縣到現在還未向使用者收取適當之漁港維護費用，以致於衍生許多船隻佔用，成了老舊漁船墳場。

    根據瞭解，因瑞豐富漁船船主許瑞足積欠漁會信用部貸款600萬元貸款，因此澎湖區漁會從2021年扣押拍賣，但拍賣流標，所以目前所有權仍屬許姓船主。

    縣府工務處港灣科依照行政程序法及漁港法正式函文請船主應限期打撈清除，若屆期未清除，將由工務處依照漁港法公告後，逕予清除，目前工務處初步已請廠商估價約需600萬元，若船主未依規定清除，工務處將編列相關經費清除後，向船主代位求償所需費用。

    附近船隻找來吊車吊離，避免遭池魚之殃。（記者劉禹慶攝）

