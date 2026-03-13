海邊的星星巨人走入南台灣 海委會帶領兒童認識鯨鯊

故事講師帶領孩子走進繪本世界，進而培養海洋保育觀念。（海保署提供）

「原來鯨鯊是世界上最大的魚！」在繪本故事聲中，孩子們驚呼連連。海洋保育署今年推出海洋保育繪本「海邊的星星巨人」，委託高雄市蒲公英故事閱讀推廣協會於高雄、屏東及台南等地舉辦巡迴說故事活動，透過親子共讀與互動體驗，讓孩子從故事中認識鯨鯊與海洋生態，並培養守護海洋的意識。

活動由故事講師帶領孩子走進繪本世界，隨著故事展開，小男孩在海邊仰望星空，並在海洋中遇見溫柔巨人—鯨鯊。孩子們聽完故事後，動手摺出自己的「鯨鯊」，在創作與遊戲中認識海洋生物。

「海邊的星星巨人」由曾獲海洋委員會海洋文化獎的海洋文學作家夏曼・藍波安與2019年入圍波隆那插畫展、並獲第46屆金鼎獎的繪者貓魚共同創作，以孩子的視角描繪小男孩與鯨鯊在星空與海洋之間相遇與陪伴的故事。

海保署表示，本系列活動每場約一小時，包含40分鐘繪本說故事及20分鐘摺紙體驗，活動自2月起陸續展開，目前已完成5場，後續將持續於南台灣各圖書館及親子閱讀空間巡迴推廣，總計辦理20場次。活動詳細資訊及報名方式，請洽社團法人高雄市蒲公英故事閱讀推廣協會（07-3380887，週三至週日10:00－18:00）。

海保署將在南台灣舉辦廿場說故事活動。（海保署提供）

