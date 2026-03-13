北市2月勞基法裁罰94家！未給足工資最常見 聯寶電腦遭罰30萬

「香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司」遭罰30萬元為最高，原因為延⾧工作時間超過法令規定。（翻攝google map）

守護勞工權益，台北市政府勞動局公布今年2月份，違反《勞動基準法》裁罰結果，共有94間事業單位遭裁處，總罰鍰金額達467萬，其中「香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司」遭罰30萬元為最高，原因為延長工作時間超過法令規定。勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任。

勞動局長王秋冬表示，115年2月份罰鍰金額前5名，依序為「香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司」（30萬元）、「豐隆大飯店股份有限公司」（17萬元）、「馳綠國際股份有限公司」（14萬元）、「巨笙保全股份有限公司」（14萬元）及「互貴興業股份有限公司」（14萬元）。

其中，「香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司」因使勞工延長工時超過法令12小時上限之規定，5年內第3次違反勞動基準法第32條第2項規定，遭裁處30萬元。

違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為，工資未全額給付，計23家（14.46％）；未依規定給予勞工例假日或休息日，計21家（13.2％）；未依法給付平日延長工時工資，計20家（12.57％）；假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資，計17家（10.69％）；延長勞工工時超過法令規定，計14家（8.8％）。

勞動局表示，未來將持續透過各項專案檢查，監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益，雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。

