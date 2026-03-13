盜版AV網站換網域復活 衛福部長石崇良：再上架就再封

針對知名盜版成人影音網站遭申訴封鎖後又重新上線，衛福部長石崇良表示，若網站再度上架，仍會持續通報並再次封鎖，必要時也可加重相關處分。（記者邱芷柔攝）

知名盜版成人影音網站「Miss AV」日前因遭民眾申訴未經同意散布性影像，網域遭新北市政府封鎖，不過網站隨即更換新網域重新上線，甚至在頁面留言「感謝新北市」，挑釁意味濃厚。對此衛福部長石崇良今（13日）表示，若接獲民眾申訴，政府會透過「iWIN網路內容防護機構」要求封鎖相關網站，若封鎖後又重新上架，仍會持續通報並再次封鎖，必要時也可加重相關處分。

衛福部性影像處理中心日前接獲民眾申訴，自己的性影像未經同意遭散布至該平台，新北市政府接獲衛福部通報後，依違反「刑法」第319條之3及「性侵害犯罪防治法」第13條規定，要求網站在72小時內移除並下架相關影像，但網站未依期限處理，因此自3月9日起通知相關單位限制連線，並停止該網址的網域解析，以阻止使用者繼續存取，不過網站隨後另設新網域重新上線。

請繼續往下閱讀...

對於外界關心境外網站是否管理困難，石崇良今天受訪時坦言，這類新興網路平台在管理上確實存在一定難度，但只要接獲通報，政府仍會透過iWIN機制處理。他表示，「如果封鎖之後又重新上架，我們就會再封鎖；必要時也可以加重相關處分，持續執行。」

石崇良也說，衛福部保護司確實有接獲民眾相關申訴，至於若網站設於境外，目前仍以封鎖方式持續處理，未來若有需要，也會與數位發展部共同研究，評估是否有更有效的執行方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法