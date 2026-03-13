為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    盜版AV網站換網域復活 衛福部長石崇良：再上架就再封

    2026/03/13 14:58 記者邱芷柔／台北報導
    針對知名盜版成人影音網站遭申訴封鎖後又重新上線，衛福部長石崇良表示，若網站再度上架，仍會持續通報並再次封鎖，必要時也可加重相關處分。（記者邱芷柔攝）

    針對知名盜版成人影音網站遭申訴封鎖後又重新上線，衛福部長石崇良表示，若網站再度上架，仍會持續通報並再次封鎖，必要時也可加重相關處分。（記者邱芷柔攝）

    知名盜版成人影音網站「Miss AV」日前因遭民眾申訴未經同意散布性影像，網域遭新北市政府封鎖，不過網站隨即更換新網域重新上線，甚至在頁面留言「感謝新北市」，挑釁意味濃厚。對此衛福部長石崇良今（13日）表示，若接獲民眾申訴，政府會透過「iWIN網路內容防護機構」要求封鎖相關網站，若封鎖後又重新上架，仍會持續通報並再次封鎖，必要時也可加重相關處分。

    衛福部性影像處理中心日前接獲民眾申訴，自己的性影像未經同意遭散布至該平台，新北市政府接獲衛福部通報後，依違反「刑法」第319條之3及「性侵害犯罪防治法」第13條規定，要求網站在72小時內移除並下架相關影像，但網站未依期限處理，因此自3月9日起通知相關單位限制連線，並停止該網址的網域解析，以阻止使用者繼續存取，不過網站隨後另設新網域重新上線。

    對於外界關心境外網站是否管理困難，石崇良今天受訪時坦言，這類新興網路平台在管理上確實存在一定難度，但只要接獲通報，政府仍會透過iWIN機制處理。他表示，「如果封鎖之後又重新上架，我們就會再封鎖；必要時也可以加重相關處分，持續執行。」

    石崇良也說，衛福部保護司確實有接獲民眾相關申訴，至於若網站設於境外，目前仍以封鎖方式持續處理，未來若有需要，也會與數位發展部共同研究，評估是否有更有效的執行方式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播