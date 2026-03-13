竹市水情變黃燈 綠營議員批慢半拍後......市府成立抗旱應變小組

新竹市水情拉警報變黃燈，在綠營市議員批評慢半拍未及時應變後，市府今天隨即成立抗旱緊急應變小組，所有戶外澆水及噴水都先關閉。（記者洪美秀攝）

經濟部水利署昨天（12日）召開供水情勢檢討會議，12日起新竹地區水情燈號調整為「黃燈減壓供水」，在綠營市議員劉彥伶及楊玲宜批市府慢半拍未及時應變後，市府今天隨即成立抗旱緊急應變小組，決議即日起停供行政機關噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及公共工程灑水作業，改由客雅水資源回收中心回收水再利用，降低自來水使用量；同時完成竹市抗旱水井盤點，並辦理抽水功能抽查，確保緊急備援量能充足。

市府提到，據中央氣象署預報，未來3、4月降雨機率偏低；考量新竹地區頭前溪川流水量持續下降，且適逢農業春耕整田灌溉用水需求增加，寶山水庫及寶二水庫蓄水量呈現下降趨勢。市府已啟動各項節水措施，籲市民配合各項節水措施，從日常生活落實省水習慣。

市府指出，目前主要供應新竹地區民生及產業用水的寶山水庫蓄水率為24.8%，寶二水庫蓄水率為33.3%，整體水情逐步趨緊。經濟部水利署已在頭前溪沿岸設置抗旱水井，每日可出水3.1萬噸，並加強由石門水庫及永和山水庫分別調度每日17.5萬噸及5.5萬噸支援用水，全力維持新竹地區供水穩定。

新竹市水情拉警報變黃燈，市府也提醒市民節約用水。（記者洪美秀攝）

