白色情人節來新北樹林尋找寵物緣分 認養成功送好禮

動保處於白色情人節當日樹林秀泰影城舉辦「Lucky幸運毛寶認養會」。圖為將參與認養會的貓咪吉吉。（新北市動保處提供）

314白色情人節在即，新北市府動物保護防疫處長楊淑方表示，動保處於當日樹林秀泰影城舉辦「Lucky幸運毛寶認養會」，現場安排人體彩繪及打卡送精美小禮包等活動，民眾成功認養，可獲得「認養入新厝6大好禮」、情人節限定玫瑰花、飼料及罐頭等豐富禮品，現場將有4犬8貓參與認養，每隻犬貓的個性與特點都會寫明於寵物卡上，邀請有意飼養犬貓的民眾來現場找緣分。

動保處介紹，將參與認養會的貓咪「吉吉」、「2.0」、「陳咬錢」與「陳咬金」都是個性親人的貓咪；其中「陳咬錢」與「陳咬金」原於民宅附近救援，捕捉時僅約1至3個月大，經親訓後逐漸適應人類互動；「吉吉」是從新店建業路救援回來的貓咪，全身黑色毛髮與動畫《魔女宅急便》的黑貓吉吉十分相似，目前已能親近人群。

動保處表示，「2.0」從小在動保處長大，個性非常親人，喜歡與人互動，若沒人理牠，會「喵喵」叫到有人摸摸牠才心滿意足，還有麒麟尾巴，相當特別。

動保員徐雅萱表示，現場另設有人體彩繪區，民眾可將寵物或家人畫在身上，拍照打卡即可獲得小禮包，成功認養者還可獲贈情人節限定玫瑰花，為認養留下溫馨紀念。

動保處補充，新北8間動物之家定期舉辦認養會，3月份也將持續舉辦多場認養活動，民眾可關注動保處粉專掌握最新活動資訊，也可透過全國首創的「AI寵物認養媒合系統」利用智慧科技媒合適合自己的寵物。

動保處於白色情人節當日樹林秀泰影城舉辦「Lucky幸運毛寶認養會」。圖為將參與認養會的貓咪2.0。（新北市動保處提供）

