台中私校爆校安危機 畢業生父子闖教室怒嗆老師

台中市一所私立中學5日發生一起令師生錯愕的校園安全事件，一名高中部去年畢業的男學生疑因個人與林姓男教師的恩怨，竟與父親假借申請文件名義返校，直闖昔日老師任課的班級，在走廊嗆聲，事後接連有家長打市府1999專線反映，校方今日指出，之前就已調查林師與學生衝突，今日在晨間活動以宣導此事，會加強門口管制以維護校園安全。

有家長爆料，上周四下午上課時間，一對父子突然到林姓老師授課的班級教室走廊外徘徊，因為不像是巡堂或是觀摩教學引起學生關注詢問，林姓老師認出是「畢業校友」，林師請他不要進入教室影響教學，男子在走廊大聲說「我沒有進去啊 ！我沒有進去啊！」，任課教師再次勸阻，男子回稱：「我沒有影響上課啊！」男子父親仍拎著文件挑釁老師「不是被記過嗎？」。

據了解，這名畢業生目前準備重考，林師擔任科任老師，在學生就讀期間，師生關係不佳，學生與家長甚至向教育局投訴林師管教不當，讓校方召開校安通報與校事會議，林師已向派出所報案提告學生公然污辱，已進入司法程序。

台中市府教育今日指出，此案學生已畢業，學校有進行校安通報，並強調會加強門口管制以維護校園安全。

