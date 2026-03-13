為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    歷史上的今天補課了 湯德章殉難79週年教育部上架首篇人物故事

    2026/03/13 14:35 記者洪瑞琴／台南報導
    湯德章紀念追思會，民眾獻花致敬。（記者洪瑞琴攝）

    湯德章紀念追思會，民眾獻花致敬。（記者洪瑞琴攝）

    歷史上的今天3月13日，是228事件中為守護台南市民而犧牲的湯德章律師殉難日，結束40歲生命。今年適逢79週年，教育部也在同一天於人權及轉型正義教育資源網「補課了沒？」專區，首篇上架的民主烈士人物故事，象徵台灣持續補上歷史與人權教育的重要一課。

    「補課了沒？」專區以轉型正義與人權教育為主軸，透過歷史人物與事件的故事整理，讓社會重新理解威權時期的歷史脈絡。以湯德章作為首篇人物故事，在3月13日這一天上線，別具象徵意義。

    湯德章紀念協會理事長黃建龍表示，台灣社會仍在為歷史與人權「補課」。紀念並不是停留在悲傷，而是提醒社會理解真相、記住歷史，讓人權與民主成為社會共同的價值。他也強調，歷史不能只記得受難者，也應努力面對完整真相，讓轉型正義持續推進。

    他也感謝多年來各界支持，讓湯德章紀念行動能一步步走到今天。未來希望有更多人投入人權教育與歷史保存工作。近期湯德章紀念故居正舉辦與228時代相關的人物簡吉、簡娥展覽，透過不同家庭的故事，呈現動盪年代下的人生際遇，也希望讓年輕世代更理解那段歷史。明年將是湯德章殉難80週年，同時也是故居老宅百年，協會規劃擴大舉辦追思與紀念活動，持續推動歷史記憶與人權教育。

    今天的追思活動除有湯德章後代與日本家屬親自到場參與外，相關紀錄片也正在日本上映，協會與後代家屬下週將前往日本交流。追思會還有自學團體親師生帶隊參加，民主補課浪潮持續推進。

    湯德章紀念協會與湯德章後代家屬參加追思會。（圖由湯德章紀念協會提供）

    湯德章紀念協會與湯德章後代家屬參加追思會。（圖由湯德章紀念協會提供）

    教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區系列影片，今日首篇人物故事正是人權律師湯德章。 （ 圖擷自YouTube）

    教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區系列影片，今日首篇人物故事正是人權律師湯德章。 （ 圖擷自YouTube）

    教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區，今日首篇人物故事介紹人權律師湯德章。（圖擷自教育部網站）

    教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區，今日首篇人物故事介紹人權律師湯德章。（圖擷自教育部網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播