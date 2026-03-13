歷史上的今天補課了 湯德章殉難79週年教育部上架首篇人物故事

湯德章紀念追思會，民眾獻花致敬。（記者洪瑞琴攝）

歷史上的今天3月13日，是228事件中為守護台南市民而犧牲的湯德章律師殉難日，結束40歲生命。今年適逢79週年，教育部也在同一天於人權及轉型正義教育資源網「補課了沒？」專區，首篇上架的民主烈士人物故事，象徵台灣持續補上歷史與人權教育的重要一課。

「補課了沒？」專區以轉型正義與人權教育為主軸，透過歷史人物與事件的故事整理，讓社會重新理解威權時期的歷史脈絡。以湯德章作為首篇人物故事，在3月13日這一天上線，別具象徵意義。

湯德章紀念協會理事長黃建龍表示，台灣社會仍在為歷史與人權「補課」。紀念並不是停留在悲傷，而是提醒社會理解真相、記住歷史，讓人權與民主成為社會共同的價值。他也強調，歷史不能只記得受難者，也應努力面對完整真相，讓轉型正義持續推進。

他也感謝多年來各界支持，讓湯德章紀念行動能一步步走到今天。未來希望有更多人投入人權教育與歷史保存工作。近期湯德章紀念故居正舉辦與228時代相關的人物簡吉、簡娥展覽，透過不同家庭的故事，呈現動盪年代下的人生際遇，也希望讓年輕世代更理解那段歷史。明年將是湯德章殉難80週年，同時也是故居老宅百年，協會規劃擴大舉辦追思與紀念活動，持續推動歷史記憶與人權教育。

今天的追思活動除有湯德章後代與日本家屬親自到場參與外，相關紀錄片也正在日本上映，協會與後代家屬下週將前往日本交流。追思會還有自學團體親師生帶隊參加，民主補課浪潮持續推進。

湯德章紀念協會與湯德章後代家屬參加追思會。（圖由湯德章紀念協會提供）

教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區系列影片，今日首篇人物故事正是人權律師湯德章。 （ 圖擷自YouTube）

教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區，今日首篇人物故事介紹人權律師湯德章。（圖擷自教育部網站）

