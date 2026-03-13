逾11億雲嘉南灌溉系統通水了！ 南北雙向輸水強化抗旱能力

雲嘉南灌溉系統跨越465公尺寬北港溪，相當壯觀，成了雲嘉交界新地標。（記者蔡宗勳攝）

因應氣候變遷加劇的挑戰，農業水資源的調度及穩定供給愈顯重要。農業部推動串接雲嘉南灌溉系統，斥資超過11億元，歷時2年10月完成全國最大水庫（曾文-烏山頭水庫）與全國最長河川（濁水溪）的水資源串聯，必要時每天可輸送34.5萬噸農業用水，總統賴清德今天出席通水典禮，見證雲嘉南平原灌溉新里程碑。

賴總統指出，嘉南大圳過去曾透過北港溪倒虹吸工串聯濁水溪與曾文溪水系，但因河床刷深及地震頻仍，致使設施老化，原有倒虹吸工設備在2009年損壞，之後曾文水庫及烏山頭水庫灌溉系統各自獨立，無法相互支援。雲嘉南灌溉系統跨越465公尺北港溪，工程原本預估要5年的時間，在全力趕工下縮短至2年10月，並同步修復舊有圳道，也在大圳旁種樹、設置自行車道，相當難能可貴。

賴總統說，向農業部長陳駿季詢問工程經費，陳駿季很有氣魄地回答「總花費超過11億元，但錢不是問題，農民比較重要」。

陳駿季強調，雲嘉南灌溉系統是台灣近50年最大水利工程，雲嘉南平原產量占全台3分之1，是台灣重要糧倉，除了農民技術與經驗，最重要的就是水，竣工通水後，希望能將濁水溪的水引進嘉義地區，間接把水儲存在烏山頭水庫，可在雲林地區缺水時，調度嘉南地區水資源支援。

農田水利署長蔡昇甫說，雲嘉南灌溉系統是南北雙向輸水系統，採用高架渡槽輸水，將嘉南地區與雲林地區灌溉系統串連，每天最多可調度34.5萬公噸水，預計每年可增加7000公噸調度用水，大幅降低7.45萬公頃農田的停灌風險。也增設12座帶狀蓄水池，強化水資源調度韌性。

賴清德總統參加雲嘉南灌溉系統串接竣工典禮。（記者蔡宗勳攝）

雲嘉南灌溉系統每天最多可調度34.5萬公噸水。 （記者蔡宗勳攝）

雲嘉南灌溉系統嘉義端的嘉南大圳北幹線。（記者蔡宗勳攝）

賴清德總統等人出席雲嘉南灌溉系統串接竣工典禮。（記者蔡宗勳攝）

