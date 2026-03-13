為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    2026台灣燈會3/15結束 閉幕夜豪華卡司一次看！

    2026/03/13 14:32 記者吳亮儀／台北報導
    台灣燈會閉幕節目。（觀光署提供）

    2026台灣燈會進入倒數尾聲，交通部觀光署今天（13日）宣布，3月15日展期最後一天的閉幕演出節目別具特色，國寶級歌仔戲團、超夯偶像男團、掀起如夢往事的動人美聲登場。

    觀光署表示，2026台灣燈會的主燈，每晚6點起每半點鐘展演一次，3月15日最後一晚的展演，還將搭配長達4個多小時的精采節目，當天的閉幕節目，台灣歌姬、金曲歌后黃妃與台灣音樂大師陳明章聯手；風靡青少年族群的偶像男團F.F.O 與ARkis 共演；資深阿卡貝拉團體-神秘失控帶來懷舊金曲。

    另外，台灣高知名度的唐美雲歌仔藝團首度在台灣燈會粉墨登場、唐美雲攜手國寶級歌仔戲藝術家許秀年、小咪，帶來專為台灣燈會而演的精采好戲；曾在巴黎文化奧運風靡花都的創造焦點，將為觀眾展現他們獨樹一幟的馬戲故事。

    還有來自韓國的傳統藝術團、擅長翻轉台灣民俗特色營造新亮點的藝響台灣劇團，也將帶來全新的12生肖故事，以推廣百老匯音樂劇為職志的大嘉音樂聚工坊在台灣燈會舞台上呈現新穎改編的音樂劇等各具特色的節目。

    觀光署表示，3月15日燈會閉幕節目表演將從下午5點展開，至晚上10點閉燈，包括每半小時的主燈秀都將是最後一晚的展演，人潮預期十分可觀，建議民眾提早抵達並搭乘縣府在嘉義高鐵站及台鐵嘉義站安排的接駁車到場。

