鹹甜引路百年「舊來發餅舖」 6代傳承玩出食趣創意

百年餅舖以滿滿的心意與創意「挺台灣」。（南市觀旅局提供）

府城百年「舊來發餅舖」傳承6代，以承製各項祭祀與節慶糕餅撐起一片天，第5代何玟慧、何玟儀投入家業後，在傳統技藝基礎上大玩創意，推出椪餅入菜、生肖圖騰椪餅、能吃下肚的麻將等，賦予老品牌新氣象。

迄今擁有150年歷史的「舊來發餅舖」，是台南家喻戶曉的老字號，第1代何士銓於光緒年間在舊稱水仔尾的自強街開「生春糖舖」販售糖果餅乾，第2代轉型專製糕餅，靠製餅技藝打出口碑，到第4代何錫銘之手發揚光大，成為府城糕餅名店。

舊來發餅舖秉承「餅業不能斷」祖訓，一家子早將製餅當作人生志業，不但家中每個人對傳統糕餅意涵與用途如數家珍，走進店內經常可見幾代齊聚的製餅景象，家族凝聚力與情感，是餅店歷久不衰的關鍵，也讓舊來發有了延續並呈現新貌。

何玟儀表示，面對大環境轉變，傳統更要有順應時代的思維與能力，因此在糕餅外形與包裝花費很大心思，如招牌黑糖椪餅，講究工法技術，手工餅皮與內餡糖香始終不變外，還是首創在椪餅大玩創意的業者，曾經推出多款風格獨具的椪餅，也配合各項活動特別製作台灣意象的椪餅，展現淋漓盡致的巧思，不僅品牌識別度高，話題性十足也成為最好的行銷。

舊來發2年前引進日本食品列印機，利用噴印技術在椪餅印出彩色圖字，令人驚豔。何玟儀說，彩圖椪餅除了要設計圖稿，噴印時還得掌握訣竅，不但耗工費時、失敗率極高，不過獨一無二的椪餅推出後反應極佳，同時也能為顧客客製化商品。

第6代賴子晴每逢農曆過年前設計繪製12生肖圖騰椪餅引起消費者共鳴，成為熱銷商品。繼彩色圖案椪餅，舊來發也突發奇想地推出麻將棉花糖，結合麻將圖案與香軟棉花糖，充滿食趣，讓飲食不只有味覺與視覺的感受，還為生活增添樂趣。

第4代陳淑芬說，舊來發不斷嘗試更多可能，與餐飲業聯手將椪餅入菜研發創意日本料理，也與各行各業合作，創造雙贏，成功將台南很具代表的傳統糕餅推廣出去；未來更希望與國際品牌合作，迸出文創的火花，提升台南糕餅產業的能見度。

觀旅局長林國華表示，今年適逢台南市糕餅商業同業公會成立80週年，觀旅局祭出「鹹甜引路台南味」系列報導，別具意義；透過與作家張耘書合作介紹台南糕餅、甜點及職人的故事，也盼透過糕點職人引路，邀民眾趣遊台南，品嘗台南甜。

馬年推出的「好運馬來」黑糖椪餅，每一顆色彩不同，可愛討喜。（南市觀旅局提供）

舊來發是少數傳承6代的餅店，家族凝聚力強，常見幾代齊聚一堂製餅。（南市觀旅局提供）

以象徵熱情與溫暖的台南紅以及草間彌生的經典圓點為元素設計的禮盒。（南市觀旅局提供）

獨一無二的麻將棉花糖創意十足又具食趣，很受年輕人喜愛。（南市觀旅局提供）

店內的糕餅與點心，傳遞美味，也都吃得出真功夫。（南市觀旅局提供）

舊來發餅舖第4代何錫銘與陳淑芬鶼鰈情深，打造餅業名店。（南市觀旅局提供）

