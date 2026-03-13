政大博士論文爆虛構書目風波 作者致歉承認使用AI疏失

政大國發所今日發布聲明表示，該篇博士學位論文最終上傳資料庫版本的參考文獻出現Al工具生成書目之錯漏。（記者林曉雲翻攝官網）

國立政治大學國家發展研究所有博士學位論文近日被外界質疑出現「虛構參考文獻」，引發關注。該博士論文作者在社群平台說明，他完成論文內容修正並通過口試後，在最後整理格式與參考書目時，因個人疏忽使用AI工具協助整理文獻，且未再次逐項查核，導致最終上傳版本出現「虛構書目與引用錯漏」的問題，對因此受到影響與困擾的師長、原作者及學校單位表達誠摯歉意。

作者在2025年取得博士學位，他表示，對於因個人疏失造成指導教授、口試委員、國家發展研究所及國立政治大學的困擾深感愧疚，也坦承未能符合學術訓練的基本要求，辜負師長與學校的信任，已深刻反省並願意承擔責任，將主動配合學校後續的學術倫理調查與相關程序。

政大國發所今（13）日也發布聲明表示，經初步了解，該論文最終上傳至資料庫的版本，參考文獻確實出現AI工具生成書目所產生的錯漏情形，為避免學術界查閱時誤引用相關資料，校方已請學校先將該論文於資料庫暫時下架，並依「國立政治大學學生學位論文學術倫理審議辦法」進入校內調查與審議程序，後續將依相關法令與學術專業進行處理，以確保程序公正並維護學術倫理。

政大國發所並表示，感謝社會各界對學術品質的關注與監督，這也是學界持續提升研究品質的重要動力。若經調查確認學生確有疏失與錯誤，校方將依規定處理，同時也會秉持教育初衷，引導學生理解學術倫理的重要性。

此事源於中山大學社會學系教授葉高華在社群平台質疑，政大國發所博士學位論文中，參考文獻有列出一篇署名他的政大民族系博士論文，但他根本沒寫過該論文，更未曾取得該系學位。

