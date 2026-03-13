為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄市勞退新制提繳工資逾4.2萬元 高於台南市與台中市

    2026/03/13 14:12 記者侯承旭／高雄報導
    高雄市勞退新制平均提繳工資突破4.2萬元。（記者侯承旭攝）

    根據勞動部統計，去年底高雄市勞退新制平均提繳工資突破4萬2000元，在六都中排名第四，高於台南市與台中市。

    去年底全台灣勞退新制提繳人數達777.9萬人，平均提繳工資4萬7708元，其中高雄市的提繳人數為75.2萬人、平均提繳工資為4萬2162元，近3年的工資成長率為9.97%。同期間六都平均提繳工資最高的是台北市達5萬5102元，高雄市居六都第四，高於台南市的平均提繳工資4萬1132元、台中市4萬562元。

    勞退新制是雇主須為適用勞基法之勞工，每月提繳不得低於薪資6%的退休金至勞工個人帳戶，勞退新制提繳工資多寡可反映勞工的薪資水準。

    進一步分析，高雄市工業部門的提繳勞工人數達28.5萬人、平均提繳工資4萬7817元，服務業部門46.4萬人、平均提繳工資3萬8704元，整體而言，高雄市工業部門的勞工薪資水準明顯高於服務業。

    高雄市提繳人數最多的行業是製造業達20.6萬人、平均提繳工資5萬1000元，其次是批發零售業14.7萬人、平均提繳工資3萬6713元。在所有行業中，平均提繳工資最高的是電力與燃氣供應業達7萬9019元、提繳人數2806人，平均提繳工資最低的是住宿餐飲業僅2萬9090元、提繳人數達4萬8455人。

