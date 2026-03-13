城美獅子會捐贈資源回收車 新北土城清潔隊添清運利器

國際獅子會300B 2區新北市城美獅子會捐贈新北市環保局土城區清潔隊1輛2.7噸資源回收車。（記者翁聿煌攝）

國際獅子會300B 2區新北市城美獅子會秉持「服務社會、回饋地方」精神，13日捐贈新北市環保局土城區清潔隊1輛2.7噸資源回收車，在市議員林金結促成下，已是獅子會捐贈給環保局的第4輛資源回收車，展現關懷地方、支持第一線清潔同仁再添清運利器。

環保局副局長朱益君指出，國際獅子會300B 2區新北市城美獅子會長期秉持「我們服務（We Serve）」精神，積極投入社會服務與公益活動，關懷弱勢、推動環境保護，展現國際性公益團體的責任與行動力，這次捐贈資源回收車，不僅強化土城區清潔隊作業量能，提升收運效率，更象徵公私協力共同守護環境品質的具體成果。

國際獅子會300B 2區新北市城美獅子會長鄭春葉表示，清潔隊同仁長年穿梭大街小巷，默默守護城市整潔與市民生活品質，工作辛勞且責任重大，期盼透過捐贈安全、便利的作業設備，保障同仁工作安全，守護城市環境。

環保局指出，目前新北市共有872輛垃圾車及1265輛資源回收車投入日常清運服務，隨著人口成長與都市發展，清潔隊作業量與路線持續增加，市府今年度編列約4.8億元（含中央補助），購置134輛清潔車輛及機具，持續汰換老舊車輛，並分年強化人力配置，但仍有約16％車輛屆滿汰換年限，從104年至今已受贈20輛清潔車輛，將持續以公開透明機制受理各界捐贈，歡迎企業、社團及公益團體共襄盛舉。

國際獅子會300B 2區新北市城美獅子會捐贈新北市環保局土城區清潔隊資源回收車。（記者翁聿煌攝）

