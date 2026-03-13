教育部歷史教育專區第2堂課今上線 紀念228遭槍決律師湯德章

教育部「補課了沒？」第2堂課今日上線，帶民眾認識「正義與勇氣」的律師湯德章。（教育部提供）

台南市政府將每年3月13日訂為「正義與勇氣紀念日」，今年也是律師湯德章逝世79週年紀念日。教育部推出歷史教育專區「補課了沒？」繼首堂課介紹228事件後，第二堂課今（13）日上線，帶領民眾回到1947年的台南，認識在228事件中展現「正義與勇氣」精神的律師湯德章，盼理解歷史、反思過去，更加珍惜今日得來不易的民主與自由。

教育部學特科長陳宗志表示，台南市政府在當年槍決地點設立「湯德章紀念公園」，並將每年3月13日訂為「正義與勇氣紀念日」，以追思其精神與事蹟；國立台灣文學館所在路段也更名為「湯德章大道」，象徵台灣對民主、自由與人權價值的持續追求。

陳宗志指出，「補課了沒？」專區以淺顯易懂的方式介紹台灣重要歷史事件與人物，透過影音與文本資料，讓民眾能夠從不同角度理解歷史脈絡，第二堂課以湯德章律師為主題，介紹他在228事件中的角色，以及面對動盪局勢時所展現的勇氣與堅持。

1947年228事件爆發後，各地情勢緊張，台南地方人士成立處理委員會，希望維持城市秩序、避免衝突擴大，湯德章因同時具備法律與警政背景，被推舉負責維持治安，在局勢混亂之際協調各方，希望讓社會保持冷靜與穩定，但隨著軍隊進入台南，情勢急遽轉變，湯德章遭到逮捕，在審訊過程中遭受嚴刑逼供，但仍未供出其他參與者，1947年3月13日，他在台南遭公開槍決，年僅40歲。

陳宗志表示，歷史教育不僅是回顧過去，更是理解民主與人權發展的重要基礎，希望透過「補課了沒？」專區，以更貼近大眾的方式介紹歷史事件與人物，讓更多人願意主動認識台灣的歷史。

台南市政府在當年槍決地點設立「湯德章紀念公園」，並將每年3月13日訂為「正義與勇氣紀念日」。（教育部提供）

