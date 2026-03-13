湖口車站日式宿舍列歷史建築？ 文資會今現勘下午拍板

湖口鐵道日式宿舍建築群之站長宿舍，今現勘後討論是否登陸歷史建築。（記者黃美珠攝）

湖口車站旁的台鐵站長宿舍和監工房到底有沒有可能變成新竹縣的歷史建築？新竹縣文資審議委員會今天下午將討論確定，早上委員會過半數成員在縣府文化局長朱淑敏、縣議員何建樺和陳栢誠陪同下現勘，在地的大湖口綠生活文史協會面請委員們支持保留且登錄，讓湖口有機會出現鐵道藝術村。

協會常務理事吳家吉說，台鐵位於湖口車站南側的日式站長宿舍再過幾年就要百歲了，他們希望能連更南邊的單身宿舍等多棟日式建築整區保留，讓湖口變成國際的鐵道藝術村。

請繼續往下閱讀...

因為站長宿舍斜對面的前湖口分駐所將成為湖口圖書館AI分館；國際旅客經由機場捷運轉中壢火車站後，1個小時就能來到湖口，各國揹包客、駐村藝術家都能來到這裡，使湖口成為新竹縣的觀光門戶。

但台鐵認為，雙拼站長宿舍和監工房屋頂塌陷，整體木作毀損嚴重，內部用木板隔間和水泥砂漿粉刷地坪也已失去建物原貌，現場近年還成了街友的聚集場所，有人在該處焚燒垃圾等，有治安隱憂和髒亂問題，況且建物本身不具稀罕性，不足以登錄為歷建。

縣府文化局表示，台鐵湖口車站雙拼的站長宿舍和監工房最早因是超過50年的公有建物，所以台鐵依文資法第15條在2020年主動提報，請縣府評估是否具文化資產價值，雖曾因此被列追蹤，但最後決定解列。地方人士不放棄，改依文資法第14條重新提報，2024年再度被列追蹤標的，今天現勘後下午將確認是否登錄，還是解除列管。

大湖口綠生活文史協會常務理事吳家吉（左起逆時針方向依序）向縣府文化局長朱淑敏、縣議員陳柏誠與何建樺等，說明日式站長宿舍保留後，未來可望帶動的地方發展。（記者黃美珠攝）

湖口火車站旁、台鐵的日式站長宿舍（圖右）是否能登錄歷史建築，今天早上新竹縣文資審議會現勘後下午討論。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法