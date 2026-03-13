為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉市「振興商圈夜市券」逾900店家收券 兌換額度尚有1550餘萬元

    2026/03/13 13:53 記者丁偉杰／嘉義報導
    民眾可至嘉市府一樓中庭兌換200元振興商圈夜市券。（嘉義市政府提供）

    嘉義市為延續普發6千元振興消費金政策，推出加碼方案「振興商圈夜市券」，兌換總額度達2500萬元，自3月2日開放兌換以來，已有超過900間店家參與收券行列，截至目前剩餘1550餘萬元可供兌換；市府表示，民眾換券可再抽百萬元獎金，兌換總額度2500萬元換完為止。

    市府建設處表示，振興商圈夜市券使用範圍相當廣泛，消費選擇多元且便利，從大型百貨、量販賣場到便利商店、知名餐飲與在地特色店家皆可使用。

    無論是日常採買、品嚐美食、逛街購物或夜市小吃，都能使用振興商圈夜市券折抵消費，讓民眾「白天逛商圈、晚上逛夜市」，一券在手即可暢遊嘉市，享受經濟實惠的消費回饋；民眾換兌振興商圈夜市券，更有機會抽中多項現金，獎項總價值高達百萬元。

    建設處表示，民眾只要持有自今年2月1日起「稅籍設在嘉市」之店家消費發票，累計滿 2000元，自3月2日起上班日，至市府一樓中庭兌換200元振興商圈夜市券（每張面額100元），每人最高可兌領600元，每日提供800個名額，總額度2500萬元兌完為止；截至目前剩餘1550餘萬元可供兌換。

    為避免民眾長時間排隊等候，兌換特別採取「分流機制」，每日提供300名線上預約名額及500名現場排隊名額，並同步透過官方直播即時公布叫號進度，讓民眾可隨時掌握辦理情形。

    嘉市「振興商圈夜市券」使用範圍廣泛，包括便利商店等店家。（嘉義市政府提供）

    嘉市推出「振興商圈夜市券」，使用範圍包括文化路夜市。（資料照）

