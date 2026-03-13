校園也有「不插電空氣清淨機」 台中72校種出綠牆

東勢國小設置大片綠牆。（環保局提供）

中環保局今天公佈全市目前已有72所校園設置清淨空氣綠牆，8年來在環境部與環保局補助下設置面積達3088平方公尺，今年持續推動校園綠牆補助設置，已有29所學校提出補助需求，顯示各校對於改善校園環境與空氣品質的重視程度逐年提升。

環保局指出，透過綠牆設置，能增加校園綠覆率，也可協助降低空氣中的懸浮微粒及降溫，成為校園中的「不插電空氣清淨機」，研究指出，綠牆的設計搭配適當植栽，可協助吸附空氣污染物、降低揚塵並調節微氣候，同時增加校園綠意景觀，讓學童在更舒適的環境中學習，而綠色環境也有助於提升學童專注力、減少熱環境壓力，對身心健康具有正向影響。

請繼續往下閱讀...

除了持續推動校園設置清淨空氣綠牆，市府也輔導企業參與植樹與綠化行動。近3年來，包括華新麗華公司、中龍鋼鐵公司及大立光電公司等多家企業累計種植達6157株樹苗，透過企業力量提升城市綠覆率，希望讓工廠變花園，落實企業社會責任、實踐ESG永續發展目標。

環保局提醒，每年2至3月為大地春暖花開季節，3月5日節氣「驚蟄」、3月12日植樹節是最適合種植蔬果及植栽的好季節，也是廣植栽、廣植林的好時機，能透過綿綿的春雨來澆灌大地，讓植物能儘速生長。

居仁國中設置綠牆。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法