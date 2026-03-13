為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    校園也有「不插電空氣清淨機」 台中72校種出綠牆

    2026/03/13 14:21 記者蔡淑媛／台中報導
    東勢國小設置大片綠牆。（環保局提供）

    東勢國小設置大片綠牆。（環保局提供）

    中環保局今天公佈全市目前已有72所校園設置清淨空氣綠牆，8年來在環境部與環保局補助下設置面積達3088平方公尺，今年持續推動校園綠牆補助設置，已有29所學校提出補助需求，顯示各校對於改善校園環境與空氣品質的重視程度逐年提升。

    環保局指出，透過綠牆設置，能增加校園綠覆率，也可協助降低空氣中的懸浮微粒及降溫，成為校園中的「不插電空氣清淨機」，研究指出，綠牆的設計搭配適當植栽，可協助吸附空氣污染物、降低揚塵並調節微氣候，同時增加校園綠意景觀，讓學童在更舒適的環境中學習，而綠色環境也有助於提升學童專注力、減少熱環境壓力，對身心健康具有正向影響。

    除了持續推動校園設置清淨空氣綠牆，市府也輔導企業參與植樹與綠化行動。近3年來，包括華新麗華公司、中龍鋼鐵公司及大立光電公司等多家企業累計種植達6157株樹苗，透過企業力量提升城市綠覆率，希望讓工廠變花園，落實企業社會責任、實踐ESG永續發展目標。

    環保局提醒，每年2至3月為大地春暖花開季節，3月5日節氣「驚蟄」、3月12日植樹節是最適合種植蔬果及植栽的好季節，也是廣植栽、廣植林的好時機，能透過綿綿的春雨來澆灌大地，讓植物能儘速生長。

    居仁國中設置綠牆。（記者蔡淑媛攝）

    居仁國中設置綠牆。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播