為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市南區崇仁活動中心磁磚掉落 民政局：公所已派員處理

    2026/03/13 14:16 記者蘇金鳳／台中報導
    中市南區崇仁活動中心有磁磚掉落，民政局表示，公所已派員處理。（市府提供）

    中市南區崇仁活動中心有磁磚掉落，民政局表示，公所已派員處理。（市府提供）

    台中市南區崇仁活動中心有很多民眾在使用，民進黨市議員陳雅惠表示，接獲民眾反映，最近發生外牆磁磚剝落情形，部分磁磚掉落至地面，碎片散落在人行通道周邊，影響市容觀瞻，也存在安全疑慮，要求市府相關單位儘速檢修並辦理外牆補強，避免意外發生。

    台中市政府民政局表示，南區區公所於昨（12）日晚間接獲通報後，已立即派員到場處理，並完成現場警示帶、交通錐及警示標語等安全圍設措施，避免民眾靠近發生危險。

    議員陳雅惠表示，崇仁活動中心是南區西川里居民舉辦社區活動、課程及長者聚會的重要公共空間，平時人來人往、使用頻率高。活動中心建築外牆磁磚脫落，不僅影響公共建築形象，更可能對行經民眾造成安全風險。目前現場雖以警示帶及交通錐進行簡易圍設，但仍屬暫時性措施，市府應儘速進行全面檢查與修繕。

    陳雅惠指出，公共建築的維護管理應落實定期檢視與預防性維修，不能等到磁磚剝落才被動處理。她要求主管機關全面檢視外牆結構與磁磚黏著狀況，針對鬆動或老化部分進行補強與更新，並提出明確修繕期程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播