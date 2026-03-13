中市南區崇仁活動中心磁磚掉落 民政局：公所已派員處理

中市南區崇仁活動中心有磁磚掉落，民政局表示，公所已派員處理。（市府提供）

台中市南區崇仁活動中心有很多民眾在使用，民進黨市議員陳雅惠表示，接獲民眾反映，最近發生外牆磁磚剝落情形，部分磁磚掉落至地面，碎片散落在人行通道周邊，影響市容觀瞻，也存在安全疑慮，要求市府相關單位儘速檢修並辦理外牆補強，避免意外發生。

台中市政府民政局表示，南區區公所於昨（12）日晚間接獲通報後，已立即派員到場處理，並完成現場警示帶、交通錐及警示標語等安全圍設措施，避免民眾靠近發生危險。

請繼續往下閱讀...

議員陳雅惠表示，崇仁活動中心是南區西川里居民舉辦社區活動、課程及長者聚會的重要公共空間，平時人來人往、使用頻率高。活動中心建築外牆磁磚脫落，不僅影響公共建築形象，更可能對行經民眾造成安全風險。目前現場雖以警示帶及交通錐進行簡易圍設，但仍屬暫時性措施，市府應儘速進行全面檢查與修繕。

陳雅惠指出，公共建築的維護管理應落實定期檢視與預防性維修，不能等到磁磚剝落才被動處理。她要求主管機關全面檢視外牆結構與磁磚黏著狀況，針對鬆動或老化部分進行補強與更新，並提出明確修繕期程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法