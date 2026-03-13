「兩餐」蹭WBC控分爭議翻車惹怒台韓球迷登韓媒 母公司急切割

兩餐蹭WBC控分爭議翻車。（圖擷取自 臉書）

2026世界棒球經典賽C組預算9日落幕，南韓以7：2擊敗澳洲，讓台灣隊晉級希望破滅。賽後有球迷翻出韓國隊重砲文保景在終盤站著看球被三振，痛批明顯「控分」的行為，在台韓社群引發一陣熱議。韓國人氣品牌「兩餐火鍋」卻操作此事件推出優惠活動，惹怒台灣與南韓2國球迷，貼文火速刪文，兩餐事後發布道歉聲明，韓國總公司也出面回應，表示這是台灣方的活動，與母公司無關，該事件南韓媒體也相繼報導。

綜合外媒報導，「兩餐」台灣官方社群帳號日前上傳多張照片，「讓全台球迷氣到血壓飆高，兩餐在此代替年糕君致上最深的歉意，希望球迷們大人不計年糕過，繼續支持棒球、支持兩餐」畫面中一名男子跪地手持紙張道歉，紙上寫著「對於操縱比分感到抱歉」、「大人不計年糕過」等字句，貼文中表示將推出2人套餐540元新台幣的優惠活動。

貼文一出引發台灣球迷們怒火，憤怒出征「行銷災難，倒不如寫慶祝韓國隊勝利」、「人家想晉級控分有什麼問題？不懂為什麼會被叫做消極態度欸」、「想蹭WBC熱度，結果根本想討罵，想賣韓式料理，還拿韓國來做文章。」

兩餐隨後緊急刪除貼文發布道歉聲明「針對昨日發布的活動內容，原希望透過棒球運動的熱血氛圍與球迷朋友互動同樂，但在活動規劃與溝通上考量不夠周全，造成球迷的困擾與不適，對此深感抱歉」。

該事件也被韓國媒體報導，韓國媒體批評，這種行銷方式是在詆毀南韓國家隊，暗示南韓國家隊操縱分數造成比賽不公平，該公司的行銷方式是「叛國行銷」，因為無視了作為南韓公司的身分。

兩餐的總部也發出聲明「此次活動由台灣合作夥伴獨立策劃和運營，總部並未參與其中，總部在得知此事後，立即要求當地合作夥伴刪除相關貼文，並嚴厲警告，以防止類似事件再次發生，我們將進一步加強全球門市營運準則，確保此類事件不再發生。」

韓國人氣品牌「兩餐火鍋」卻操作這個事件推出優惠活動，惹怒台灣與南韓2國球迷。（圖擷取自 臉書）

