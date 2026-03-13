MissAV隔一天就復活 新北社會局：將主動協助被害人下架違法影像

知名盜版AV網站「Miss AV」網域被新北市政府封鎖。（圖擷取自Miss AV網站）

知名盜版AV網站「Miss AV」驚傳網域被新北市政府封鎖，許多老司機紛紛在社群平台上崩潰哀號「詐騙不抓抓A片」，如今該網站公布新網域，並囂張公告「感謝新北市」，挑釁意味濃厚，新北市社會局回應，網站另設新站，影響被害人權益，將主動協助被害人提出申訴，下架違法影像，並依法處理相關案件。

社會局表示，此案為民眾申訴其性影像遭違法散布至某AV平台，該網站未經當事人同意散布性影像，已違反《刑法》第319條之3及《性侵害犯罪防治法》第13條規定，市府接獲衛生福利部性影像中心通知後，立即通知該網站依法於72小時內移除、下架相關影像，惟該網站未依限處理，故自3月9日起依法通知限制接取並停止解析該網址的網域。

新北家防中心嚴正呼籲，無論是下載、分享或轉傳兒少或成人未經同意散布之性影像，均涉及刑事責任，切勿以身試法。；若不幸遭遇性影像外流，可立即透過衛福部「性影像處理中心」網站申訴，或撥打113保護專線尋求協助。

