清明節將至 桃園市提供5條免費掃墓專車

桃園市政府配合清明節掃墓習俗，於蘆竹區提供2條掃墓接駁專車路線。（圖由桃園市交通局提供）

清明節將至，配合民眾祭祖掃墓習俗，桃園市政府於蘆竹、八德、楊梅、龜山等行政區提供5條路線清明掃墓接駁專車，免費接送民眾往返各公墓、納骨塔或生命紀念園區；市府交通局長張新福表示，掃墓專車大部分都提早到21、22日，讓民眾能夠提前掃墓行程，達到分流及疏散目的。

蘆竹區掃墓接駁專車開設2條路線，包含桃園機場捷運A10山鼻站-蘆竹生命紀念園區、山外路-蘆竹生命紀念園區，行駛時間是3月21、22、28、29日與4月3、4、5日的上午7點至下午2點。

八德區提供陸軍基地勤務廠側門-八德大安公墓牌樓前掃墓公車，行駛期間為3月21、22、28、29日的上午7點至下午1點。

楊梅區是中山南路800巷口-楊梅生命紀念園區，採隨招隨停方式，行駛期間為3月28日上午7點至下午2點。

龜山區接駁車採循環路線，由樂善寺停車場出發-納骨塔-清潔隊大埔轉運站-華亞三路-樂善寺停車場，行駛期間為3月22日上午6點30分至中午12點，也是隨招隨停。

張新福呼籲，掃墓民眾多加利用大眾運輸及免費接駁車，以減少公墓周邊道路負荷，並配合警方交通管制措施，有效紓解車流。

桃園市政府配合清明節掃墓習俗，於八德區提供掃墓接駁專車路線。（圖由桃園市交通局提供）

桃園市政府配合清明節掃墓習俗，於龜山區提供掃墓接駁專車路線。（圖由桃園市交通局提供）

桃園市政府配合清明節掃墓習俗，於楊梅區提供掃墓接駁專車路線。（圖由桃園市交通局提供）

