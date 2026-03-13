為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    清明節將至 桃園市提供5條免費掃墓專車

    2026/03/13 13:45 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市政府配合清明節掃墓習俗，於蘆竹區提供2條掃墓接駁專車路線。（圖由桃園市交通局提供）

    桃園市政府配合清明節掃墓習俗，於蘆竹區提供2條掃墓接駁專車路線。（圖由桃園市交通局提供）

    清明節將至，配合民眾祭祖掃墓習俗，桃園市政府於蘆竹、八德、楊梅、龜山等行政區提供5條路線清明掃墓接駁專車，免費接送民眾往返各公墓、納骨塔或生命紀念園區；市府交通局長張新福表示，掃墓專車大部分都提早到21、22日，讓民眾能夠提前掃墓行程，達到分流及疏散目的。

    蘆竹區掃墓接駁專車開設2條路線，包含桃園機場捷運A10山鼻站-蘆竹生命紀念園區、山外路-蘆竹生命紀念園區，行駛時間是3月21、22、28、29日與4月3、4、5日的上午7點至下午2點。

    八德區提供陸軍基地勤務廠側門-八德大安公墓牌樓前掃墓公車，行駛期間為3月21、22、28、29日的上午7點至下午1點。

    楊梅區是中山南路800巷口-楊梅生命紀念園區，採隨招隨停方式，行駛期間為3月28日上午7點至下午2點。

    龜山區接駁車採循環路線，由樂善寺停車場出發-納骨塔-清潔隊大埔轉運站-華亞三路-樂善寺停車場，行駛期間為3月22日上午6點30分至中午12點，也是隨招隨停。

    張新福呼籲，掃墓民眾多加利用大眾運輸及免費接駁車，以減少公墓周邊道路負荷，並配合警方交通管制措施，有效紓解車流。

    桃園市政府配合清明節掃墓習俗，於八德區提供掃墓接駁專車路線。（圖由桃園市交通局提供）

    桃園市政府配合清明節掃墓習俗，於八德區提供掃墓接駁專車路線。（圖由桃園市交通局提供）

    桃園市政府配合清明節掃墓習俗，於龜山區提供掃墓接駁專車路線。（圖由桃園市交通局提供）

    桃園市政府配合清明節掃墓習俗，於龜山區提供掃墓接駁專車路線。（圖由桃園市交通局提供）

    桃園市政府配合清明節掃墓習俗，於楊梅區提供掃墓接駁專車路線。（圖由桃園市交通局提供）

    桃園市政府配合清明節掃墓習俗，於楊梅區提供掃墓接駁專車路線。（圖由桃園市交通局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播