日本大學生走進台南國小 文化交流從課堂出發

日本大學生至立人國小課堂進行交流。

台南市今天（13日）在北區立人國小舉辦「國際理解教育與永續交流行動」，邀請來自日本和光大學、周南公立大學和羽衣國際大學的14位日本師生來校交流，透過日本文化介紹、日式風箏手作，以及永續議題融入課程，讓5、6年級學生在互動中認識日本文化，把國際教育從課本帶進真實課堂。

日本大學生分享生活與文化，帶學生做日式風箏，也討論性別平權、人權平等及終結貧窮等聯合國永續發展目標（SDGs）議題。孩子們在做中學、聊中懂，不僅認識不同文化，也感受到全球共同關注的價值觀。

今年交流不同以往單向參訪，而是日本大學生走進校園，與小學生一起學習、互動，讓國際教育更貼近日常。黃偉哲指出，教育要「扎根在地、放眼世界」，透過永續議題與國際交流，未來也能成為孩子面對世界的重要能力。

立人國小校長王全興表示，作為百年老校，校園內保存的日治時期「奉安室」是引導學生認識歷史脈絡的絕佳場域。此次日本青年走進校園，讓學生在熟悉的學習環境中接觸不同文化，不僅留下深刻印象，新舊文化在歷史場景中交織碰撞，也讓這場國際對話更具深度與教育意義。

台灣SDGs協會理事長黃佳慧表示，協會長期投入永續發展與國際理解教育，期待透過多元交流與課程設計，讓孩子從小培養理解他人、尊重差異的能力。此次活動將永續觀念自然導入學習現場，進一步豐富孩子對全球議題的學習經驗。

（圖由教育局提供）

台南市長黃偉哲（中）與日本交流訪團及立人國小師生大合照。

