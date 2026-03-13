為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日本大學生走進台南國小 文化交流從課堂出發

    2026/03/13 13:31 記者洪瑞琴／台南報導
    日本大學生至立人國小課堂進行交流。（圖由教育局提供）

    日本大學生至立人國小課堂進行交流。（圖由教育局提供）

    台南市今天（13日）在北區立人國小舉辦「國際理解教育與永續交流行動」，邀請來自日本和光大學、周南公立大學和羽衣國際大學的14位日本師生來校交流，透過日本文化介紹、日式風箏手作，以及永續議題融入課程，讓5、6年級學生在互動中認識日本文化，把國際教育從課本帶進真實課堂。

    日本大學生分享生活與文化，帶學生做日式風箏，也討論性別平權、人權平等及終結貧窮等聯合國永續發展目標（SDGs）議題。孩子們在做中學、聊中懂，不僅認識不同文化，也感受到全球共同關注的價值觀。

    今年交流不同以往單向參訪，而是日本大學生走進校園，與小學生一起學習、互動，讓國際教育更貼近日常。黃偉哲指出，教育要「扎根在地、放眼世界」，透過永續議題與國際交流，未來也能成為孩子面對世界的重要能力。

    立人國小校長王全興表示，作為百年老校，校園內保存的日治時期「奉安室」是引導學生認識歷史脈絡的絕佳場域。此次日本青年走進校園，讓學生在熟悉的學習環境中接觸不同文化，不僅留下深刻印象，新舊文化在歷史場景中交織碰撞，也讓這場國際對話更具深度與教育意義。

    台灣SDGs協會理事長黃佳慧表示，協會長期投入永續發展與國際理解教育，期待透過多元交流與課程設計，讓孩子從小培養理解他人、尊重差異的能力。此次活動將永續觀念自然導入學習現場，進一步豐富孩子對全球議題的學習經驗。

    （圖由教育局提供）

    （圖由教育局提供）

    台南市長黃偉哲（中）與日本交流訪團及立人國小師生大合照。（圖由教育局提供）

    台南市長黃偉哲（中）與日本交流訪團及立人國小師生大合照。（圖由教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播