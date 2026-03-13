只花3天！追粉紅超跑 白沙屯拱天宮估今破30萬人報名

只花3天！追粉紅超跑，拱天宮估計今天破30萬人報名。圖為拱天宮總幹事陳春發。（民眾提供）

白沙屯媽祖今年南下北港進香今年於11日開始受理報名，吸引不少熱情信眾提前排隊，首日報名人數就突破10萬人大關，今天報名邁入第三天，一早就有許多熱情香燈腳排隊，甚至排到海堤道路觀景台附近。拱天宮總幹事陳春發今天上午指出，截至昨日報名人數已經突破26萬，估計今天會達到30萬人報名。

陳春發說，廟方昨天處理香燈腳報名事務直到晚間7點，當時已有26萬人報名，陳春發估計今天報名人數肯定會突破30萬大關，甚至會達到去年32萬9118人；陳春發也說，今年準備30萬件進香服，他認為今天報名的香燈腳因報名人數踴躍，尺寸可能與平時不同，請大家體諒，他評估可能到下午進香服應該已被領取完畢，代表報名人數到達30萬。

由於白沙屯拱天宮媽祖婆南下往雲林北港朝天宮進香報名時間為3月11日至4月9日，但今年報名追隨粉紅超跑的信眾人數依舊高居不下，若進香服已經被領取完畢，陳春發說，可能循往年減少200元報名費。

