宜蘭羅東全民運動館 6月完工後委外營運

宜蘭縣代理縣長林茂盛前往「羅東全民運動館」視察施工進度。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭「羅東全民運動館」斥資近3億元打造，預計今年6月完工，代理縣長林茂盛今天前往視察施工進度，表示工程驗收後2個月內，即可辦理試營運，將委外交由專業團隊接手為縣民服務，滿足溪南地區的全天候運動需求。

「羅東全民運動館」位在北成地區，為1棟地上2層樓的室內多功能運動場館，前年動工後，原定今年10月完工，目前進度超前，計畫6月就能完工，場館包含室內環形跑道、籃球場、羽球場、瑜珈教室、體適能教室、飛輪教室、街舞教室、多功能教室及空中瑜珈教室等。

羅東全民運動館工程獲中央核定補助1億元，宜蘭縣政府編列配合款近2億元推動，並於前年8月與青年救國團完成簽約，採委外經營模式，將在工程驗收後，2個月內即可辦理試營運。

林茂盛說，羅東全民運動館是實現「健康宜蘭」願景的重要拼圖，期待未來場館啟用後，能滿足各年齡層民眾的運動需求，為羅東鎮及周邊鄉親帶來更舒適、安全的室內運動環境。

宜蘭縣政府教育處長陳金奇說明「羅東全民運動館」施工進度。（宜蘭縣政府提供）

