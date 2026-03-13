日本大學生走進台南立人國小課堂 交流文化與永續議題

市長黃偉哲出席開幕活動。（記者王姝琇攝）

教育局攜手台灣SDGs協會今天於立人國小辦理「日本大學生前進台南國小－國際理解教育與永續交流行動」，市長黃偉哲出席開幕，歡迎來自日本和光大學、周南公立大學及羽衣國際大學共14位師生到校交流，透過文化介紹、生活分享、日式風箏手作，及永續議題融入課程，帶領立人國小五、六年級學生在互動學習中認識日本文化。

黃偉哲表示，面對全球化時代，下一代需要的，不只是課堂上的學科知識，更要具備理解多元、尊重差異、溝通合作及主動接軌國際的能力。台南是一座有深厚文化底蘊的城市，越是扎根在地，越要有放眼世界的胸襟與視野。本次與台灣SDGs協會合作，邀請日本青年走進國小校園，就是希望提供孩子更多元的國際學習機會，讓國際教育自然融入校園生活，從小培養理解世界、尊重多元的素養，厚植面向未來的能力。

教育局長鄭新輝表示，對國小學生而言，國際教育不只是認識不同國家的文化，更重要的是透過互動過程，學習理解差異、尊重他人。台南長期重視與其他國家的教育交流，也持續透過議題融入課程及多元活動安排，讓國際教育更符合學生的學習需求。此次活動結合文化分享、生活對話與手作體驗，讓學生在參與過程中自然接觸日本文化，並從互動中累積理解差異、尊重多元的學習經驗，讓國際教育更貼近學生的日常學習。

立人國小校長王全興表示，立人國小是一所百年老校，校園內至今仍保存日治時期的奉安室，對學校而言，不只是珍貴的歷史空間，也是一處能引導學生認識歷史、理解文化脈絡的教育場域。這次日本青年走進校園，和孩子們一起交流學習，讓學生在熟悉的學習環境中接觸不同文化，不僅留下深刻印象，也讓這場交流更具歷史與教育意義。

台灣SDGs協會理事長黃佳慧表示，協會長期投入永續發展與國際理解教育推廣，期待透過多元交流與課程設計，讓孩子從小培養理解他人、尊重差異的能力。此次活動不僅帶來文化分享與互動體驗，也希望讓永續議題與國際觀念更自然地進入學習現場，進一步豐富孩子對國際理解與永續議題的學習經驗。

