淡江大橋、淡海輕軌二期、淡北道路工程推進 侯友宜：加速淡水建設

市長侯友宜今（13）日率隊前往淡水區進行行動治理座談會。（新北市民政局提供）

新北市淡水區近年人口成長快速，區內許多重大建設不斷推進。市長侯友宜今（13）日率隊前往淡水區進行行動治理座談會，侯友宜說，針對人口發展帶來的交通、教育及公共設施需求，是市府優先處理的重中之重，淡江大橋預計今年5月即將完工通車，可串連淡水與八里、分擔台2線交通壓力，進一步帶動北海岸觀光與產業發展；其他重大交通建設，如淡海輕軌二期、淡水河北側沿河平面道路等，也都會加速推動執行。

民政局長林耀長指出，里長們提出溪流護岸修建、道路整鋪，及增設監視器以確保安全等提案；另淡水面對人口成長與人口結構高齡化雙重挑戰，里長們同時也提出許多基礎建設建議，包括公幼、公托、長照及完全中學的規劃等，市府將全面盤點基礎建設與社會福利量能，積極擴充公共服務資源。

請繼續往下閱讀...

交通部公路局建造的淡江大橋預計5月12日通車，近期民眾反映大橋在東北季風吹拂下會產生「嗡嗡」的低頻風切聲，公路局初判可能是人行道扶手受東北季風影響所致，已請設計單位委託淡江大學風工程研究中心進行風洞試驗，目前備妥風洞試驗使用的扶手欄杆及U型制振消音膠條，預計今天開始試驗，找出噪音原因。

淡海輕軌「藍海線」二期建設已由內政部都市計畫委員會在去年10月通過「變更淡水都市計畫（配合淡海輕軌運輸系統第二期路網）」，路線從捷運淡水站銜接至漁人碼頭站，回應當地「輕軌不應進入淡水老街」訴求，延伸至中正路老街至觀潮廣場後將轉進河岸地區，共設6座平面車站；綜合規劃修正計畫去年11月21日第13次提報中央，預計行政院核定後5年完工。

橫跨淡水區及台北市北投區的淡北道路預計2029年完工，截至今年2月施工進度29.11%，第一工區淡金高架橋P2至P3吊梁施作；第二工區排水路跨越橋預鑄梁、橋面板支撐架組立；第三工區主線全套管基樁、墩柱、懸臂工作車地組施作；第四工區：大度路三段與聖景路路口人行道管線遷移施作。

侯友宜表示，在財政收支劃分法修法通過、預算增加後，市府會在基層建設投入更多心力，包含馬路鋪設、側溝整治等；淡水重大交通建設都會加速推動執行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法