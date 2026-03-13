健保擴大全人整合照護 花東再增5偏鄉

健保署今（13日）宣布，今年再擴大「偏鄉地區全人整合照護方案」，預計投入2.5億元新增花東5個執行地區，包括花蓮縣萬榮鄉、卓溪鄉、豐濱鄉，以及台東縣海端鄉、綠島鄉。（資料照）

中央健康保險署今（13日）宣布，今年再擴大「偏鄉地區全人整合照護方案」，新增花東5個執行地區，包括花蓮縣萬榮鄉、卓溪鄉、豐濱鄉，以及台東縣海端鄉、綠島鄉。健保署初步規劃每個地區以約5千萬元額度框列預算，合計投入約2.5億元，預估整體服務人數可達約2萬人。

健保署自2022年起在花蓮秀林鄉率先試辦，由花蓮慈濟醫院、秀林鄉衛生所及在地醫療照護資源合作，建立跨院所、跨專業的整合照護模式。花蓮慈濟醫院副院長陳星助分享，計畫推動後，包括疫苗接種率、成人健檢與癌症篩檢等預防保健指標均明顯提升，醫療團隊也將居民依健康風險分為低、中、高與無風險四類，並針對高風險族群導入個案管理，協助規律就醫與服藥。

陳星助指出，秀林鄉推動3年期間，相關個案的健保支出成長率僅約1.4%，遠低於全國約5%的平均成長率，相當於節省近2/3的醫療支出，其中高風險族群醫療費用降幅最為明顯。此外，團隊也導入「社會處方」（Social Prescription）概念，整合運動處方、營養處方與心靈處方等健康促進措施，例如針對衰弱長者，由醫師評估後提供運動與營養建議，並改善居家環境、降低跌倒風險，透過醫療與生活介入整合，協助長者維持健康。

在秀林試辦基礎上，「全人整合照護」去年已擴大至全國6個分區、9個地區推動，包括連江縣北竿鄉、宜蘭縣大同鄉、桃園市復興區、南投縣信義鄉、嘉義縣大埔鄉，以及高雄市茂林區、桃源區、那瑪夏區與花蓮縣秀林鄉。今年則進一步擴及花東5個偏鄉地區，並透過既有「山地離島地區醫療給付效益提升計畫（IDS）」承作醫院輔導轉型。

健保署東區業務組科長石惠文表示，過去IDS主要從醫療服務出發，而「全人照護」則進一步向前延伸至健康促進與疾病預防，並向後銜接長照資源，希望民眾在健康階段就能獲得支持，減少疾病發生與醫療需求。

她指出，新增的5個花東地區預估可服務約1萬名居民，加上原有秀林鄉的服務人口，今年整體受惠人數可望達到約2萬人。健保署初步規劃每個地區約以5千萬元額度框列預算，合計2.5億元，推動整合照護服務。

健保署署長陳亮妤表示，過去偏鄉醫療多以疾病治療為主，但隨著人口老化與慢性病增加，單純醫療服務已難以回應在地需求，因此推動以「健康促進為主、醫療為輔」的全人整合照護模式，結合醫療、預防、健康促進與社區照護，打造更完整的照護網絡。

