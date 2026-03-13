開罰了！彰化虐狗案母犬離奇失蹤月餘 動防所對飼主加重罰3萬

化虐狗案母犬離奇失蹤月餘，動防所認情節嚴重對飼主加重罰3萬！（民眾提供）

彰化市1隻1歲大的杜告母犬疑遭飼主用繩子瘋狂抽打，被民眾PO上網後卻離奇失蹤，彰化縣動物防疫所接獲通報，認為情節重大，加上飼主無法交代狗狗去向，依照動物保護法加重加倍開罰3萬元，並全力協尋狗狗下落。

動防所指出，根據通報影片內容，飼主毆打狗狗的事證很明確，因此，在裁罰金額上，依照動保法規定第一次最低罰款為1萬5000元，決定採取加重加倍開罰3萬元。

動防所表示，這起彰化市埔內街虐狗案是在2月6日接獲通報，由於飼主無法交待狗狗去向，卻供稱已送養，狗狗在伸港鄉六股抽水站附近跑了。

對此，會同警方調閱相關監視器，從飼主住家出入口與周邊道路，以及車輛行駛路線進行查證，並未發現可疑之處，也在飼主同意下，會同家屬到住家從一樓到頂樓天台，包括室內空間進行查看，並未發現狗狗或是犬隻屍體，也有愛狗人士提出獎金懸賞並動員協尋下，目前尚未有具體新線索出現。

動防所強調，如果飼主對於罰款不繳，就會交由行政執行署來進行強制執行，如果後續有新事證，也會重新檢視來依法究辦。

