第14年台南白河林初埤木棉花季開幕 最美花道866公尺

第14年舉辦的台南白河木棉花季今天揭幕。（記者楊金城攝）

附照，TN-260313-86206-001~005

台南白河林初埤木棉花道全長866.5公尺，被譽為全球最美花道之一，今天（13日）舉辦白河木棉花季開幕，迎接這場春日盛宴，花季活動到28日。

台南市副市長葉澤山、西拉雅國家風景區管理處處長許主龍、白河區長董麗華等人為第14年舉辦的白河木棉花季揭幕，邀請全國各地遊客來賞花。

葉澤山表示，白河林初埤木棉花道盛開美景被選為世界級最美花道之一，正在後壁花創園區舉辦的台灣國際蘭展也是世界3大蘭展之一，白河關子嶺並有世界3大泥漿溫泉之一，遊客可順遊3大世界級美景，體驗台南豐富的文化與自然之美。

許主龍說，白河可發展白河蓮花季、木棉花季亮點活動，遊客現在可把握時機白天觀賞木棉、蘭花之美，晚上到嘉義太保觀賞台灣燈會。

白河分局指出，為確保木棉花季賞花品質與交通順暢，假日期間南90線木棉花道路段僅供小客車單向通行並禁止設攤，民眾可將車輛停放大竹停車場，或選擇管制區外周邊道路沿線停車，也可搭乘白河區公所安排的免費接駁專車進入花道，接駁車每週六、日定點巡迴，每趟約20分鐘。另可搭乘新營客站運黃10、黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」直達木棉花道。

董麗華說，木棉花季期間推出定點導覽解說、愛地球贈樹苗、木棉音樂饗宴、按讚贈好禮、假日限定「親子涼扇彩繪」等。舊鐵道設有美食攤販，讓遊客在賞花之餘，還能品嘗美味的白河在地小吃。

木棉花盛開。（記者楊金城攝）

台南白河林初埤木棉花道全長866.5公尺。（記者楊金城攝）

台南白河林初埤木棉花道全長866.5公尺。（記者楊金城攝）

台南白河林初埤木棉花道吸引遊客拍照打卡。（記者楊金城攝）

