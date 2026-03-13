北市清明節掃墓公車上路 十天交通管制一次看懂

清明掃墓疏運啟動 北市公布富德與陽明山等墓區管制措施（記者劉慶侯翻攝）

因應115年清明節即將到來，為便利民眾前往墓園追思、祭拜，台北市殯葬管理處及公共運輸處於「富德公墓」、「南港軍人公墓」及「陽明山第一公墓」等墓區，規劃5線免費掃墓公車供民眾搭乘，台北市警察局為確保掃墓公車運行順暢，維護墓區周邊道路交通秩序與安全，將實施相關交通管制措施。

一、管制時間：3月14、15、21、22、28、29日及4月3至6日等10天，每日5時30分至17時。

二、管制範圍：

（一）「富德公墓」管制點：

1、文山區木柵路五段與木柵路五段43巷口。

2、文山區木柵路五段18號前。

3、文山區木柵路五段西側（富德里公車站）巷口。

4、文山區新光路二段圓環北側。

5、文山區西寒寺前三岔路口。

6、文山區研究院路四段與崇德街三岔路口。

7、信義區崇德街與崇德街206巷口。

8、信義區崇德街與崇德街146巷口。

9、信義區崇德街146巷與富陽街55巷口

（二）「陽明山第一公墓」管制點：

1、北投區行義路與泉源路口。

2、泉源路往陽明山墓區入口。

（三）「南港軍人公墓」管制點：

1、南港區研究院路三段與四段交岔口。

2、南港區研究院路三段（四分溪南側）。

三、管制對象（以車種區別）：

（一）管制汽、機車（僅准許掃墓公車、復康巴士及持通行證車輛通行）：西寒寺前三岔路口、研究院路四段與崇德街三岔路口、崇德街與崇德街206巷口、崇德街與崇德街146巷口、崇德街146巷與富陽街55巷口、行義路與泉源路口。

（二）管制汽車（僅准許機車、掃墓公車、復康巴士及持通行證車輛通行）：木柵路五段與木柵路五段43巷口、木柵路五段西側（萬福橋公車站）巷口、新光路二段圓環北側、泉源路往陽明山墓區入口、研究院路三段與研究院路四段交岔口、研究院路三段（四分溪南側）。

針對掃墓公車路線及管制點周邊，北市警局將加強違規停車勸導、取締與拖吊；另因管制點周邊轉乘停車場及停車格位有限，特別呼籲市民儘量搭乘大眾運輸前往，以避免車流延滯而耽誤掃墓行程，並請隨時收聽警廣及臺北電臺等即時插播路況報導，共同維護交通順暢與安全。

