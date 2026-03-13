饒慶鈴率團隊拜會日本千葉縣廳 共探棒球培育交流契機

台東縣長饒慶鈴（左3）拜會日本千葉縣廳。（台東縣府提供）

前往日本參加東京國際食品展的台東縣長饒慶鈴，3月12日由縣府團隊及縣內11位鄉鎮市首長赴日本千葉縣廳進行交流參訪，並邀請千葉縣參加7月3日即將辦理的台東博覽會。

縣政府表示，饒及團員前往千葉縣廳時，受到副知事黑野嘉之及總合企劃部等相關單位熱情接待。此次拜會以城市治理與地方發展經驗交流為主軸，雙方就地方產業振興、觀光發展及城市品牌行銷等議題交換意見，縣府也向千葉縣介紹台東的城市發展特色，以及近年推動慢經濟、文化觀光與農業整合發展的整體策略，分享臺東如何透過地方文化與自然環境優勢，打造具有辨識度的城市品牌。

雙方也就基層體育交流議題進行討論，特別是在少棒與青少棒培育方面交換經驗，由於台東向來是台灣重要的棒球人才培育基地，而千葉縣也具有深厚的棒球文化基礎，未來可望透過青少年棒球交流活動，促進兩地青年互動，深化城市之間的情誼。

縣府財政及經濟發展處章正文處長表示，此次拜會千葉縣廳不僅是一次城市治理經驗的交流，也為未來雙方在觀光、文化及體育等多元領域建立更穩定的互動基礎，尤其縣長與11位鄉鎮市首長共同參與，更象徵台東正以整體城市的力量推動國際連結。

