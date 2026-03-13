日檢JLPT成績單首度加入CEFR對照，提升國際辨識度。（LTTC提供）

全球報考人次突破195萬的日本語能力試驗（JLPT），今年度首場考試將於7月5日舉行，台灣考區報名自3月16日起至3月31日止。今年最大變革是成績單將首度新增「歐洲語言共同參考架構」（CEFR）等級對照，讓考生成績能直接對應國際語言能力標準，提升證書在升學與求職上的國際辨識度。

語言訓練測驗中心（LTTC）表示，JLPT為全球最具代表性的日語能力測驗之一，廣泛被企業與學校採認，常作為升學、留學及求職的重要語言能力證明。2025年全球報考人次已突破195萬，創歷史新高；台灣考區報名人數也超過3萬人，顯示日語學習需求持續成長。

LTTC指出，今年起寄發給合格考生的成績單除原有分數外，也會新增CEFR等級對照（A1至C1），讓考生更容易理解自身語言能力在國際標準中的位置。例如N1至N3合格者，將依實際得分對應CEFR等級，其中N1若達142分以上可對應C1、141分以下為B2；N4與N5合格者則分別對應A2與A1。不過若測驗未達合格標準，成績單將不顯示CEFR等級。

考試將於台北、桃園、台中及高雄4地舉行，JLPT每年辦理兩次測驗，共分N1至N5五個級數，並依級數安排於上午或下午場次進行。LTTC提醒，有意申請升學、留學或求職者應提早完成報名，並留意目標級數的測驗時段。

更多相關資訊可至JLPT台灣考區網站查詢。

