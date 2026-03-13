命名新店十四張區段徵收開發案新地段 有機會抽中餐飲集團商品卡1600元

地政局舉辦「新店十四張（B單元）區段徵收開發案」新地段命名活動，即日起至3月31日止，可至線上問卷投稿參與。（新北市地政局提供）

新北市新店十四張（B單元）區段徵收開發案工程持續推進，地籍整理後會有全新地段名，地政局長汪禮國指出，地政局舉辦「新店十四張（B單元）區段徵收開發案」新地段命名活動，即日起至3月31日止，可至線上問卷投稿參與，邀請大眾結合在地文化與人文意象為十四張新地段命名，有機會抽到1600元餐飲集團商品卡，還有參加獎超商禮券200元10名。

地政局表示，命名活動邀請民眾以新店十四張周邊在地地名、歷史文化或生活意象發想命名，應盡量與當地地名、古蹟、寺廟、學校、路名或村里等名稱相結合，讓新地段名稱兼具地方辨識度與人文底蘊，名稱以2至3個字為限，且不得與新店區既有地段名稱相同，活動截止後將召開評選會議，由地政單位會同當地民政單位、村里長討論，依投稿名稱的創意理念、在地連結性與適切性進行評選，選出3名「最佳命名獎」，每位可獲得王品集團800元商品卡2張，市府保留最終決定權。

請繼續往下閱讀...

另外，地政局指出，活動設有另設有「參加獎」7-ELEVEN 200元禮券10名，參與命名活動的民眾都有機會中獎，獎項採電腦隨機抽出，預計於4月30日前在地政局粉專公布得獎名單，獎品將以掛號方式寄出，詳細資訊可參閱問卷網址上活動簡章，或電洽政局詢問（電話：02-29603456分機3511）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法