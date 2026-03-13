為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教育部改革教科書 設計思維與AI導入教材編製

    2026/03/13 11:30 記者林曉雲／台北報導
    教育部推動美感與數位教科書，打造新型學習體驗，並為教科用書出版公司辦理研習，提升教科用書設計品質。（教育部提供）

    教育部推動美感與數位教科書，打造新型學習體驗，並為教科用書出版公司辦理研習，提升教科用書設計品質。（教育部提供）

    在數位學習與人工智慧（AI）快速發展下，教材與教科書設計也面臨轉型。教育部推動「美感與數位教科書研究計畫」，希望將設計思維導入教材與教科用書製作，提升教科書版面設計、字體與圖像品質，並結合數位學習應用，讓教材更符合學生閱讀習慣與學習需求，相關課程也逐步納入AI應用與著作權議題，協助教師在運用數位工具與AI資源時兼顧創新與法規。

    教育部國教署組長蔡宜靜說明，該計畫透過蒐集國內外研究與政策趨勢，並結合校園實地觀察與教師訪談，逐步勾勒未來教科書發展方向，包括「開放性」、「適性化」與「多元互動」等特色，希望教材不再只是單向知識呈現，而能回應學生多元學習需求。

    在教材設計層面，計畫也結合出版與設計專業資源，由台北市立大學與美感細胞協會舉辦「教科用書標準字設計人才交流會」，邀請教科書出版編輯與專業設計師交流，討論教材字體設計與視覺呈現方式，探索改善閱讀體驗與提升教材辨識度的可能性，讓教科書在知識傳遞之外，也能展現更完整的視覺品質。

    蔡宜靜指出，為讓設計理念能落實到教學現場，也同步推動教師專業增能，去（2025）年已在全國辦理20場師資課程，內容涵蓋教育設計、美感入門、跨域課程設計與教學簡報等主題，透過實務案例與操作練習，協助教師將設計思考與美感概念融入教材與教學，另相關課程也將逐步納入人工智慧應用與著作權議題，協助教師在運用數位工具與AI資源時兼顧創新與法規。

    蔡宜靜表示，教科用書不僅是知識載體，也是學生建立閱讀習慣與美感經驗的重要媒介。未來將持續推動美感教育融入教材設計與教學現場，透過研究與教師培力提升教材品質，讓教科書在知識傳授之外，也能提供更具設計感與啟發性的學習體驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播