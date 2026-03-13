教育部改革教科書 設計思維與AI導入教材編製

教育部推動美感與數位教科書，打造新型學習體驗，並為教科用書出版公司辦理研習，提升教科用書設計品質。（教育部提供）

在數位學習與人工智慧（AI）快速發展下，教材與教科書設計也面臨轉型。教育部推動「美感與數位教科書研究計畫」，希望將設計思維導入教材與教科用書製作，提升教科書版面設計、字體與圖像品質，並結合數位學習應用，讓教材更符合學生閱讀習慣與學習需求，相關課程也逐步納入AI應用與著作權議題，協助教師在運用數位工具與AI資源時兼顧創新與法規。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，該計畫透過蒐集國內外研究與政策趨勢，並結合校園實地觀察與教師訪談，逐步勾勒未來教科書發展方向，包括「開放性」、「適性化」與「多元互動」等特色，希望教材不再只是單向知識呈現，而能回應學生多元學習需求。

在教材設計層面，計畫也結合出版與設計專業資源，由台北市立大學與美感細胞協會舉辦「教科用書標準字設計人才交流會」，邀請教科書出版編輯與專業設計師交流，討論教材字體設計與視覺呈現方式，探索改善閱讀體驗與提升教材辨識度的可能性，讓教科書在知識傳遞之外，也能展現更完整的視覺品質。

蔡宜靜指出，為讓設計理念能落實到教學現場，也同步推動教師專業增能，去（2025）年已在全國辦理20場師資課程，內容涵蓋教育設計、美感入門、跨域課程設計與教學簡報等主題，透過實務案例與操作練習，協助教師將設計思考與美感概念融入教材與教學，另相關課程也將逐步納入人工智慧應用與著作權議題，協助教師在運用數位工具與AI資源時兼顧創新與法規。

蔡宜靜表示，教科用書不僅是知識載體，也是學生建立閱讀習慣與美感經驗的重要媒介。未來將持續推動美感教育融入教材設計與教學現場，透過研究與教師培力提升教材品質，讓教科書在知識傳授之外，也能提供更具設計感與啟發性的學習體驗。

