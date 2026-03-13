為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    聯合國CSW70 NGO論壇 新北赴紐約分享防治性別暴力經驗

    2026/03/13 11:25 記者翁聿煌／新北報導
    新北社會局副局長許秀能（左2）及社工督導錢淑真（右3），與論壇與談者於會前合影。（新北市社會局提供）

    新北社會局副局長許秀能（左2）及社工督導錢淑真（右3），與論壇與談者於會前合影。（新北市社會局提供）

    新北市政府積極與國際交流及接軌，連續第4年參與聯合國第70屆婦女地位委員會非政府組織周邊論壇（NGO CSW70 Forum），與台灣防暴聯盟攜手，12日在紐約舉辦論壇，新北市以「將沉默轉化為正義：防治性別暴力的最佳實踐—司法倡議、以倖存者為中心的改革及邁向賦權之路」為主題，和國際相關婦女NGO組織，分享加強司法和保護網絡，協助受暴婦女打破沉默策略。

    新北市家庭暴力暨性侵害防治中心督導錢淑真於會議中報告，新北市在安全至上共識下，透過建立暴力零容忍意識，擴大通報守門員，親密關係暴力防治，和安全維護、生活及就業重建等方案，建構婦女免於遭受性別暴力的生活環境，實踐生活安全正義的服務策略，並以實際案例分享，獲得與會人士的高度肯定。

    出席論壇的社會局副局長許秀能表示，新北市從2023年發布全國第一本CEDAW城市報告開始踏出第一步國際交流，依據CEDAW第2條消除歧視與暴力，藉由梳理不同性別暴力被害人的生活環境，於服務過程中與網絡單位建立綿密的合作關係，依據被害人個別需求連結相對應的服務，提供友善的個別化處遇策略，實現暴力零容忍的安全環境。

    新北市為持續深化推動CEDAW，於赴美期間也與洛杉磯官方婦女與女孩倡議組織（WGI）的前執行長Chanel Smith以及顧問Caroline Torén進行雙邊會談，針對洛杉磯政府於2021年在議會簽署CEDAW相關法令後，交流強化政府體制、政策和服務流程的經驗，未來新北市會持續加強跨局處培力與合作。

    2026年NGO CSW70論壇於3月9日至19日在美國紐約舉辦，提供世界各國的婦女組織一個交流平台，新北市與婦女團體合作辦理論壇，發表性別暴力防治政策，並積極與國際城市及非政府組織代表互動交流，以建構暴力零容忍及性別平等的國際共識，提供保障婦女權益的友善環境。

    新北社會局副局長許秀能（右3）於交流中贈送新北市CEDAW城市報告給與會人士。（新北市社會局提供）

    新北社會局副局長許秀能（右3）於交流中贈送新北市CEDAW城市報告給與會人士。（新北市社會局提供）

