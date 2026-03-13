為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中北屯驚見巨型貝殼、草莓大福？弧形建物爆紅 民眾狂打卡

    2026/03/13 11:14 記者蔡淑媛／台中報導
    建案接待中心，如貝殼般造型、又被民眾稱像草莓大福，獨特建築，吸引不少民眾打卡、拍照。（記者蔡淑媛攝）

    建案接待中心，如貝殼般造型、又被民眾稱像草莓大福，獨特建築，吸引不少民眾打卡、拍照。（記者蔡淑媛攝）

    北屯松竹路口最近出現弧型建物，如貝殼般造型、又被民眾稱像草莓大福，獨特建築，吸引不少民眾打卡、拍照，原來是建案接待中心，接待人員說，從農曆年前設立以來有不人來拍照，對建物感到好奇，其實接待中心設計概念為沙灘上的貝殼，經歷長時間沖刷後所留下的形體。

    該建設公司也說明，接待中心的外殼造型的曲面量體，弧線並非刻意塑形，而是回應環境條件後的結果，表面看似輕薄，結構卻極為穩定，呼應這次建案精神「建築如何輕盈地存在於環境中」。

    建設公司說，建設公司董事長曾於日本山梨縣富士山腳下考察建築師保坂猛的「HOTO FUDO不動茶屋」，一座以極簡曲面回應自然條件、幾乎消隱於地景之中的建築，那種不強調造型、卻能與環境形成高度協調的狀態，成為本案委託設計時前提 「一座安靜又融於環境的曲面建築。」

    由於這次建設公司首座國際合作建案的接待中心，希望能展示未來住宅的想像，留下關於光、曲線與時間的記憶，並在國際視野之中，建立屬於自己的獨特識別與空間深度，建立嶄新又獨樹一格的里程碑。

