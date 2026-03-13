新北校園割頸案被害人家屬呼籲修少事法 國教盟發聲明支持

新北校園割頸案被害人家屬呼籲修少事法，國教盟今發聲明支持。（國教盟提供）

新北校園割頸案被害人楊姓少年家屬與民間團體將於明天（3月14日）前往立法院呼籲修正「少年事件處理法」。國教行動聯盟今（13）日發聲明表示支持家屬追求制度改革，也呼籲立法院在這會期優先排審少事法修正案，建立重大案件分級處理、再犯風險評估與責任檢討機制，回應社會對少年司法制度的關切。

國教盟理事長王瀚陽指出，新北校園割頸案判決確定後，社會爭議不僅在於量刑，更在於重大案件發生前後，從少年保護官執行、法官裁量，到學校輔導與社政安全網運作，是否曾有效接住高風險少年，以及各環節制度責任如何釐清，當權責無法被清楚盤點，社會對制度的信任將持續流失，因此應盡快推動少事法修法。

請繼續往下閱讀...

王瀚陽表示，少事法的立法精神在於保障少年健全成長，但保護不等於縱容，對於故意殺人、重傷致死或持械重大暴力等案件，若仍與一般案件採取相同處理模式，難以回應社會對公共安全與責任釐清的期待，重大暴力案件應建立更嚴謹的專業調查與再犯風險評估機制，並將評估結果納入法院裁量、處遇決定與假釋審查的重要依據。

此外，國教盟主張重大案件應採分級處理，王瀚陽表示，在現行制度下，少年受有期徒刑執行逾3分之1即可申請假釋，對於重大暴力案件可能過於寬鬆，建議提高假釋門檻，並在審查過程中納入被害人意見、再犯風險評估及矯治處遇成效等因素；對於特定重大案件，也應檢討是否適用較嚴格的假釋條件。

王瀚陽指出，被害人同樣是未成年青少年，但在現行制度下，被害人及其家屬在到庭陳述、程序知情及假釋審查等環節參與有限，修法應強化被害人家屬的知情權、到庭陳述權與程序參與權，讓制度兼顧少年保護與被害人權益。

國教盟也呼籲，少年保護責任不應只集中於司法系統，家庭、學校、社政單位與少年輔導機制都應有明確責任分工，重大案件發生後，應啟動跨部會檢討機制，提出可追蹤的責任清單與改善措施，避免制度失靈再度發生。王瀚陽強調，負責任的修法不是否定少年保護制度，而是在保護與責任之間建立清楚界線，在教化與社會安全之間取得平衡，讓制度重新獲得社會信任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法