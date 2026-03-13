手搖飲控看過來 iPASS MONEY結合9大品牌推「開心喝飲料」

iPASS MONEY開心喝飲料活動起跑。（一卡通提供）

台灣人愛喝手搖飲，根據經濟部最新統計，全台手搖飲店數已突破1.6萬家，年產值更衝破1300 億元大關；iPASS MONEY今（13 日）宣布推出「開心喝飲料」回饋活動，聯合9大知名茶飲品牌，最高祭出50%超狂回饋。

擁有超過700萬用戶支持的 iPASS MONEY，致力透過獨立APP強化異業結盟，此次「開心喝飲料」活動集結市場知名品牌，包括主打精製茶韻的「鮮茶道」、職人鮮奶代表「壽奶茶」、強推鮮果入茶的「大苑子」，及咀嚼控首選「萬波島嶼紅茶」與「珍煮丹」，並結合「COMEBUY」、「茶湯會」、「水巷茶弄」與「思茶」共同應援。

一卡通公司表示，3月13日起至4月12日，用戶只需在iPASS MONEY APP「優惠券」專區，輸入指定代碼「 飲料開喝囉」或「 喝爆手搖飲」，即可領取25元優惠券（每人可各領1張）；活動期間於九大品牌指定門市單筆消費滿50元，翌日即可點選優惠券，兌換領取25元儲值金，以最高50%的回饋，協助業者吸引精準客群。

此外，用戶只需透過「一卡通iPASS MONEY」APP，即可享受從領券、掃碼付款到領取回饋的全數位化流程；白色情人節週末若與親友同行，可多加利用「好友轉帳」功能，首次轉帳不僅可獲得最高200元回饋，開啟雙自動儲值功能還能抽最高一卡通綠點8888點活動。

為了讓優惠極大化，iPASS MONEY同步疊加多家銀行信用卡加碼，綁定聯邦信用卡最高10%回饋，或玉山Unicard最高4.5%回饋。

