現代學校即工廠?矽品備戰AI封測擴廠 捐贈高教首座封裝類產線

全球先進封裝需求在AI浪潮帶動下急速升溫，封裝已從傳統後段製程轉變為半導體競爭的決勝關鍵。國際封測大廠矽品精密（SPIL）矽品精密透過積極擴張版圖與今年初竹南新廠招募竹苗地區具封測經驗的人才，鞏固全球AI供應鏈地位，也促進中台灣成為先進封裝重鎮，首度捐贈給亞洲大學完整封裝產線的設備機台，培訓高等教育科技人才。

矽品精密今日指出，二林廠導入最先進AI封裝技術與高度自動化產線，成為迎戰全球AI需求的關鍵生產基地。另外，過去半導體科系新鮮人進入職場，往往面臨理論與實務的落差，矽品精密捐贈亞洲大學非單一設備機台，而是系統性的提供完整封裝產線，從晶圓切割機（Dicing Saw）、貼晶機（Die Bond）及打線機（Wire Bond）等核心封裝設備。

矽品精密表示，大量擴產需要人才的養成，捐贈儀器讓學校的環境進更接近實際半導體產線條件，讓學生在校期間即可上手熟悉操作機台，有助全盤理解封裝製程流程、品質控制與設備維護等實務作法，投入台灣生產線更上手。

