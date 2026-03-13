為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    氣候冷熱、乾濕交替 台南農改場呼籲防治紫斑、黑腐病

    2026/03/13 10:38 記者吳俊鋒／台南報導
    洋蔥紫斑病。（台南農改場提供）

    洋蔥紫斑病。（台南農改場提供）

    近期氣候冷熱、乾濕交替的變化較大，蔥、蒜類作物容易發生紫斑病、黑腐病等，以及遭受薊馬或葉蟎（紅蜘蛛）等蟲害，台南區農業改良場提醒隨時注意加強防治。

    台南農改場指出，紫斑病的病原菌孢子呈紫黑色，被害葉片初期呈淡褐色小型病斑，漸擴大成紡錘狀，稍後凹陷為暗紫色紡錘型病斑，邊緣是淡紅色至淡紫色，外圍黃化，在病斑上產生黑色黴狀物之輪斑，病斑部位常因帶狀乾枯而凹折。

    該病原菌的分生孢子經由氣流傳播，也可在種子上存活，或以菌絲與孢子在植株殘餘物內存活，當有雨水或持續性露水時就能侵入植物組織繁殖。

    而黑腐病初期會在葉片造成白至黃褐色小病斑，後期葉尖黃化乾枯，俗稱「乾尾」，並可於病斑處見到黑色黴狀物，好發時期為冷涼潮濕的氣候。

    蟲害部分，薊馬主要於葉片隱密，銼吸葉片組織，造成灰白或黃白密集斑點之危害狀。

    葉蟎也是主要危害葉片，受害葉片上呈現許多灰白色斑點，二者密度高時可造成葉片黃化或脫落。

    農改場說，有關上述病蟲害防治方法，發病初期即應施用登記藥劑防治，選擇蔥科小葉菜類及蔥科根莖菜類用藥施用，依照稀釋倍數且輪流使用不同藥劑避免產生抗藥性。

    防治藥劑及使用方法請參考「植物保護資訊系統」（https://otserv2.acri.gov.tw/ppm/） 查詢所種植蔥科作物的登記藥劑，用藥時應依標示使用。

    因接近採收期，呼籲農友須嚴格遵守安全採收期，若有用藥等相關問題可洽台南區農業改良場植物保護研究室諮詢。

    蔥類黑腐病。（台南農改場提供）

    蔥類黑腐病。（台南農改場提供）

    洋蔥薊馬的蟲害。（台南農改場提供）

    洋蔥薊馬的蟲害。（台南農改場提供）

    蒜的黑腐病。（台南農改場提供）

    蒜的黑腐病。（台南農改場提供）

