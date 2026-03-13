登台灣燈會主舞台演出 朴子國中國樂班樂聲訴家鄉

朴子國中國樂班登上台灣燈會主舞台演出。（朴子國中提供）

2026台灣燈會在嘉義縣登場，昨晚在地的縣立朴子國中國樂班登上燈會主舞台演出，是全國唯一受邀於燈會主舞台演出的國中國樂班，以「音樂說故事」為主軸，透過樂聲展現朴子的文化記憶與青春能量。

朴子國樂表演中具地方意義的《紅花白花媽祖婆》，靈感來自配天宮媽祖以紅花與白花象徵不同的求子因緣，傳達媽祖慈悲守護地方百姓的溫柔，樂曲取自盧亮輝老師創作的〈諸羅組曲：妙音傳頌〉段落，由神奇樂坊老師指導，學生以悠揚國樂旋律詮釋信仰文化，並朗誦詩人解昆樺作品〈配天宮紅花白花媽祖婆〉。樂曲〈賽馬〉有快速奔騰的節奏，〈菊次郎的夏天〉主題曲輕快悠揚，〈台灣尚勇〉則呼應台灣燈會主題，奏出台灣這塊土地的勇氣與突破。

朴子國中校長黃雪惠說，昨晚媽祖到台灣燈會賞燈，音樂、文化與信仰在燈海中交織，國樂班演出傳達媽祖的慈悲，展現學校的教育信念，「不論紅花白花，都是帶著上天祝福來到朴中的孩子」，孩子在學習與藝術的滋養中，逐漸綻放屬於自己的美麗色彩。

國樂班二年級湯同學說，能在燈會主舞台演出真的很榮幸，而且還是全國唯一受邀的國中國樂團，「希望用最好的音樂，把朴子的文化和我們的青春活力表現出來」；一年級李同學分享，當知道媽祖也來賞燈時覺得很感動，好像是用音樂在跟媽祖說故事，跟大家分享朴子的故事。

黃雪惠說，國樂班深耕藝術教育，音樂是沒有語言隔閡的文化力量，當孩子們用樂聲訴說家鄉故事時，也是在學習認識土地、珍惜文化，希望孩子不只會演奏樂曲，更能在音樂中找到自信與方向，受邀登上燈會主舞台是對學生努力的肯定，展現學校長期推動藝術教育的成果。

國樂班學生演出悠揚的樂曲。（朴子國中提供）

國樂班學生朗誦作品。（朴子國中提供）

