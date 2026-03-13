免費池沒了！玉里安通野溪溫泉泡腳池不合法 鎮公所：4/1起斷電

安通野溪溫泉的三個泡腳池，因為佔用河川行水區，也沒有申請水權，20多年都是違法使用，玉里鎮公所預計4月1日斷電。（記者花孟璟攝）

玉里安通溪邊有3個免費泡腳池，是30年前玉里鎮公所興建，以馬達抽取溫泉水，不少當地民眾天天報到，也是車宿最愛，但溫泉法2003年公布實施後，玉里鎮公所依法得申請水權，但因土地有一半在河川行水區內，多年來都是違規使用。鎮長龔文俊說，佔用民眾驅趕其他泡湯遊客遭投訴，加上縣府表明「再不申請水權將採連續罰」，鎮公所預計4月1日起斷電停水。

安通溫泉是東部知名溫泉區，玉里鎮公所30年前設立的免費泡腳池，受到當地人歡迎，但溫泉業者認為，免費的湯池造成民眾不願意付費泡湯；但天天報到的當地居民，被遊客投訴在泡腳池放置私人物品佔位子，看到遊客還會趕人，甚至還自己寫告示牌「禁止泡足」。

玉里鎮長龔文俊說，泡腳池30年前興建時沒有不合法的問題，但是，溫泉法在2003年公布實施後，玉里鎮公所要依法申請水權卻碰壁，原因是位於河床高灘地的泡腳池，有一半被劃入安通溪河川行水區範圍。龔文俊指出，鎮公所這兩年嘗試解套，包括舉辦公聽會、透過原民會以原基法進行開發，由安通部落組成管理委員會來營運，但土地不合法，一切免談。

鎮公所表示，去年11月初收到縣府公文，要求限期申請合法水權，否則將處5萬至20萬元罰鍰，且可連續罰，加上抽水馬達的電費還是鎮公所出錢，造成玉里鎮公所面臨遭到行政處分的危機，因此確定將在4月1日起停止馬達供電，也評估拆除泡腳池，未來考慮會在溪床以堆砌石頭的方式規劃簡易野溪溫泉。

民眾要求其他遊客不能在泡腳池泡腳，因泡腳池實際上都拿來泡全身湯。（玉里鎮公所提供）

安通溪床石頭縫裡面就有溫泉水冒出，遊客脫下鞋子泡腳，鎮公所表示會規劃在溪床疊石給遊客泡，原來三個池子計畫拆除。（記者花孟璟攝）

