    高雄115年地價稅累進起點403.2萬 比113年高13.1萬元

    2026/03/13 10:01 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄115年地價稅累進起點為403.2萬。（記者葛祐豪攝）

    今年適逢每2年土地重新規定地價的年度，高雄市稅捐處公布，今年（115年）計課地價稅的累進起點地價為403.2萬元，較113年累進起點地價390.1萬元，略高13.1萬元。

    高雄市稅捐處說明，因為地價稅是採累進稅率課徵，所以應依各所有權人持有土地地價總額高低，來決定適用稅率級距，而累進起點地價，會影響各個級距的基準地價範圍。

    舉例來說，如果民眾在高雄市所有土地115年的地價總額不超過403.2萬元，地價稅就可以適用基本稅率千分之10，但如果超過，就要依超過的倍數，分別對應適用的稅率級距（千分之15至千分之55）。因每2年應重新規定地價一次，所以本次重新規定地價後，115年和116年都會適用相同的累進起點地價。

    地價稅每年開徵一次，繳納期間為每年11月1日至11月30日，稅捐處提醒民眾，115年應納地價稅將因公告地價調整及累進起點地價變動而有所增減。民眾持有的土地，如符合自用住宅用地，工業用地等規定，可申請按千分之2、千分之10特別稅率計徵，就不須按累進稅率課稅。

    此外，如符合騎樓用地、道路用地等減免規定，也可申請減免地價稅，需在9月22日前提出申請，經審查核准後，就可節省地價稅。

