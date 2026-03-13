邀新創團隊前進InnoVEX 2026國際新創展會 桃園青年局辦徵選

桃園市政府青年事務局招募青年新創團隊共同前進「InnoVEX 2026國際新創展會」。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府青年事務局即起招募桃園在地青年新創團隊，共同前進「InnoVEX 2026國際新創展會」，上網報名到17日止，獲選參展的團隊將可獲得在展會桃園館展示產品與服務、品牌曝光、商機媒合等機會，讓團隊被投資人、企業、市場看見。

InnoVEX 2026國際新創展會預計6月2到5日在台北南港展覽館2館登場，桃市青年局長侯佳齡表示，為提升桃園在地青年新創團隊的發展動能，增進品牌與技術能見度，青年局辦理徵選，募集團隊參與展會桃園館，盼透過展會平台，達到協助團隊拓展人脈網絡、強化品牌曝光的目標，創造更多商業合作契機。

侯佳齡說，展會桃園館規劃3大主題「AI科技」、「永續綠能」、「學研技術」，預計每天安排9組團隊參展、每個主題將有3個團隊，歡迎成立8年之內，具成熟產品或技術且有市場發展潛力、青年局轄下青創基地與校園創業聯盟等新創團隊，上網報名到17日，相關資訊可洽青年局官網查詢。

