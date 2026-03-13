為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    邀新創團隊前進InnoVEX 2026國際新創展會 桃園青年局辦徵選

    2026/03/13 10:00 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府青年事務局招募青年新創團隊共同前進「InnoVEX 2026國際新創展會」。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府青年事務局招募青年新創團隊共同前進「InnoVEX 2026國際新創展會」。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府青年事務局即起招募桃園在地青年新創團隊，共同前進「InnoVEX 2026國際新創展會」，上網報名到17日止，獲選參展的團隊將可獲得在展會桃園館展示產品與服務、品牌曝光、商機媒合等機會，讓團隊被投資人、企業、市場看見。

    InnoVEX 2026國際新創展會預計6月2到5日在台北南港展覽館2館登場，桃市青年局長侯佳齡表示，為提升桃園在地青年新創團隊的發展動能，增進品牌與技術能見度，青年局辦理徵選，募集團隊參與展會桃園館，盼透過展會平台，達到協助團隊拓展人脈網絡、強化品牌曝光的目標，創造更多商業合作契機。

    侯佳齡說，展會桃園館規劃3大主題「AI科技」、「永續綠能」、「學研技術」，預計每天安排9組團隊參展、每個主題將有3個團隊，歡迎成立8年之內，具成熟產品或技術且有市場發展潛力、青年局轄下青創基地與校園創業聯盟等新創團隊，上網報名到17日，相關資訊可洽青年局官網查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播