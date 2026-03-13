台南三井Outlet二期登場 交通攻略一次看

台南三井Outlet周邊交通動線。（圖由南市交通局提供）

台南三井Mitsui Outlet Park 二期園區即將開幕，商場規模再擴大，預料逛街人潮也會明顯增加。為避免開幕後車流湧入造成周邊道路壅塞，市府提前整合交通、警察等單位規劃疏導措施，並提醒民眾多利用大眾運輸前往。

三井Outlet自2022年開幕以來人氣不減，累計已吸引超過2000萬人次造訪。 二期將3月17日至19日試營運，20日正式開幕。隨著二期加入營運，整體商場規模將擴大到約240家店舖，餐飲、購物與休閒設施更加多元，加上地點就在高鐵台南站與台鐵沙崙站旁，預期開幕後人潮與車潮都會明顯增加。

交通局長王銘德表示，三井Outlet緊鄰雙鐵車站，每天有超過200班列車停靠，是前往商場最方便的交通方式。未來搭乘台鐵前往Outlet的民眾，還能獲得商場提供的優惠券，希望鼓勵更多人利用大眾運輸。

除了鐵路外，大台南公車也有6條路線可抵達高鐵台南站，包括新化、關廟與歸仁地區可搭綠16、紅14；東區可搭紅3；安平地區有H31、H32；永康奇美一帶則可搭H62，民眾下車後步行約5分鐘就能到Outlet。

交通局指出，如果自行開車前往，建議配合現場交管人員與指示牌行駛。預估假日車潮最集中在上午11點到下午5點，為避免台86快速道路回堵，也規劃多條替代路線，讓不同方向來車可以分流進出。

停車方面，除了Outlet本身停車場外，沙崙地區周邊也規劃4處特約停車場，整體可提供超過6000個汽車停車位。交通局也與警察局及Outlet建立即時聯繫機制，隨時掌握路況，一旦出現壅塞就會立即派員疏導，希望在大型商場開幕後，民眾來逛街也能一路順順走。

台南三井Outlet二期交通搭車攻略。（圖由南市交通局提供）

