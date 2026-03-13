新北三重台1線高架橋 3/15~4/10夜間銑鋪

養工處將於3月15日至4月10日夜間辦理三重區台1線高架橋（重陽路至化成路雙向）道路銑鋪工程。（新北市養工處提供）

新北市三重區台1線高架橋是連接泰山、新莊、三重和台北市的重要道路，交通量龐大，為改善三重區台1線高架橋（重陽路至化成路雙向）道路品質，新北市府養護工程處表示，將於3月15日至4月10日晚間10點至翌日清晨6點，分階段辦理往台北與新莊方向的道路銑鋪工程，施工期間將封閉部分汽車道及匝道，提醒用路人配合現場交通指揮，或提前避開施工道路。

養工處表示，工程分為4階段執行，第一階段為3月15日晚上10點至翌日清晨6點，將封閉台1線高架橋（中信街至中興北街），欲前往三重及台北方向車輛，請改道行駛平面道路至匝道進入台1線高架橋；第二階段3月20日至22日每晚1點時至翌日清晨6點，將封閉台1線高架橋（中信街至重陽路），欲前往三重及台北方向車輛，請改道行駛平面道路進入三重市區及由台1線高架橋前往台北市。

請繼續往下閱讀...

養工處說，第三階段3月27日晚上10點至翌日清晨6點，將封閉台1線高架橋（忠孝橋接台1高架至水漾路），欲前往新莊方向車輛請改道行駛平面道路至匝道進入台1線高架橋；第四階段3月28日至29日、4月10日每晚10點至翌日清晨6點，將封閉台1線高架橋（忠孝橋接台1高架至台64匝道），欲前往新莊方向車輛請改道行駛平面道路，欲前往台64西行車輛請改由三重疏洪西路匝道進入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法