中市iBike 1.0退場後200輛捐非洲跟花蓮其餘報廢變賣 議員批未盤點

中市議員質疑市府對於iBike 1.0未及早盤點及保管好，致使無法捐出更多的車輛給學校。

台中市 iBike 1.0 於2023年退場，剩下的車輛去向引發關心，民進黨市議員陳俞融表示，市府交通局表示，原有 9145輛自行車竟僅200輛捐贈，其餘多數報廢變賣，痛批市府未及早盤點整備，若是早一點盤點且妥善保管，便可以捐出更多的車輛給學校，她不滿的表示，這樣的結果讓覺得非常可惜。

交通局表示， iBike 1.0 現有 9,145 輛 1.0 自行車 捐贈 100 輛 至非洲， 100 輛 至花蓮縣政府，餘者因已不堪使用， 已依報廢程序完成回 收變賣，相關變賣所得均全數撥入市庫；因為其餘8,945輛自行車均為達使用年限且不堪使用的自行車，其中多數為車架老化於騎乘有安全疑慮，因規定回收廠商僅能拆解回收

市議員陳俞融批，台中市 iBike 1.0 於2023年退場後，市府對於後續處理方式一直缺乏清楚說明。早在先前就已提醒，市區仍有 2846個 iBike 1.0 車柱 留在原地，空蕩蕩閒置，占用人行道與公共空間，顯示整體退場規劃並不完善。

陳俞融指出，交通局日前說明 iBike 1.0的處理結果，原有 9145輛自行車僅200輛捐贈，其餘多數報廢變賣，這樣的結果更讓人感到可惜。

陳俞融不滿的指出，如此龐大的車輛資源，市府到底做好回收後妥善保管與評估再利用工作?若能及早盤點整備，不論捐贈偏鄉學校、社福團體或推動公共運動，都可能發揮更大的社會價值。

她說，市府推動政策不應只重「上線」，也要負責任地做好「退場」，未來對於這類公共資產，更應建立完整的資產管理與再利用機制，避免公共資源在制度轉換中白白流失。

