高雄首創身障整合門診 省時又省掛號費

事先透過預約，身障者可多看同時就醫，省去奔波時間又能省掛號費。（高雄市衛生局提供）

為落實身障醫療平權，高雄市自2008年全國首創「身障整合門診」，由4大醫學中心及小港醫院提供服務，透過單一窗口可預約同時段多科看診，且僅收單科掛號費，2025年共有8368人次就醫。

42歲的阿勇（化名）持有第七類重度身障證明，因自體免疫腦炎致四肢癱瘓、失語症、呼吸衰竭並接受氣管切開造口術，需定期回診腦神經內科與呼吸胸腔科，經身障整合門診個管師協調，同時段完成2科看診及整合治療、用藥並銜接長照居家服務、居家復能與就醫交通接送，將原需3至4小時的看診時間大幅縮短至約1小時，且僅收1次掛號費，有效縮減就醫次數及等候時間，也大幅降低家屬照顧壓力。

高雄市衛生局指出，高雄市身心障礙人口數約15萬多人，占全市人口約5.6%。「身心障礙者整合醫療服務計畫」是運用市府預算及公益彩券盈餘基金辦理，由專業醫療團隊及個管師，依身障患者醫療需求，提供同時段多科醫療整合、福利服務轉介、衛教及後續追蹤等服務，減少身障患者往返醫院奔波次數、重複用藥與檢查及減收掛號費就醫負擔。相關資訊可查詢衛生局官網長期照顧中心身心障礙整合門診專區。

身障整合門診提供身心障礙者多科同時就醫看診的服務。（高雄市衛生局提供）

